Lena Primus gewinnt auch EM-Bronze im 10-Ball

Irans Fußballerinnen salutieren bei Nationalhymne
Nach stillem Protest
Lena Primus hat bei den 46. Pool-Billard-Europameisterschaften in Antalya eine weitere Bronzemedaille gewonnen.
Nach dem dritten Rang im Bewerb 14.1-endlos holte die Steirerin auch im 10-Ball Bronze. Für Primus war es ihre vierte EM-Einzelmedaille.
Für die weiteren drei Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und Team wird die rot-weiß-rote Equipe von Rekordeuropameisterin Jasmin Ouschan verstärkt. Sie ist im 8-Ball und mit dem Team Titelverteidigerin.
