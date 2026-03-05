„Spiegel fallen ab“: F1-Team vor totaler Blamage!

Man habe für das Melbourne-Wochenende nun eine Lösung geschaffen, die auf dem Prüfstand getestet worden sei, und die Vibrationen auf die Batterie „deutlich reduziert“ habe, sagte Newey. „Man muss aber bedenken, dass die Antriebseinheit die Quelle der Vibrationen ist, sie ist der Verstärker. Das Chassis ist in diesem Szenario der Empfänger“, erklärte der Design-Guru. Ein Carbon-Chassis sei von Natur aus eine steife Struktur mit sehr geringer Dämpfungswirkung. „Daher haben wir bei der Übertragung dieser Vibrationen auf das Chassis keine Fortschritte erzielt.“ Und Alonso und Stroll sind auf Sparflamme unterwegs.