Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trump war stinksauer

Maduros Tanzeinlagen besiegelten sein Schicksal

Außenpolitik
05.01.2026 21:30
Maduros Tanzeinlagen brachten das Fass zum Überlaufen.
Maduros Tanzeinlagen brachten das Fass zum Überlaufen.(Bild: Weißes Haus/Screenshot X.com)

Monatelang hat die US-Regierung versucht, Nicolás Maduro diplomatisch zur Vernunft zu bringen. Donald Trump soll dem Diktator sogar ein goldenes Exil angeboten haben. Doch dann fing Maduro an, die Tanzlust des US-Präsidenten zu verhöhnen – und besiegelte damit endgültig sein Schicksal.

0 Kommentare

In den vergangenen Wochen haben die USA den Druck auf Maduro extrem erhöht. Dessen Reaktion verblüffte das politische Washington: Der Diktator fing immer häufiger an, den US-Präsidenten zu imitieren. Trump ist dafür bekannt, auf offener Bühne gerne das Tanzbein zu schwingen. Vorzugsweise zu den Klängen der Band „Village People“. Das dürfte sich auch bis nach Caracas herumgesprochen haben.

Maduros demonstrative Gleichgültigkeit überraschte auch deshalb, da ihm Trump laut „New York Times“ und „Wall Street Journal“ einen großzügigen Exit-Plan angeboten haben soll. Kurz nach Weihnachten war der Republikaner offenbar so gekränkt, dass er die Mission „Absolute Resolve“ freigab und seinen Widersacher am Wochenende festnehmen ließ.

„Das war ein Tanzschritt zu viel“
Maduros Tanzeinlagen hätten den Eindruck der US-Regierung verfestigt, dass der Autokrat für Diplomatie nicht mehr empfänglich sei. „Herrn Maduros öffentliche Tanzauftritte und seine demonstrative Nonchalance in den vergangenen Wochen hatten im Umfeld Trumps den Eindruck verstärkt, der venezolanische Präsident verhöhne sie und wolle einen Bluff entlarven“, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf zwei Insider. „Das Weiße Haus beschloss also, seine militärischen Drohungen wahrzumachen.“

Maduro lehnte Ende Dezember erneut ab, sein Amt niederzulegen und sich in ein goldenes Exil in der Türkei zu begeben, wie mehrere Amerikaner und Venezolaner, die an den Übergangsgesprächen beteiligt waren, berichteten. Maduro schwang seine Hüften einfach weiter im Staatsfernsehen und verhöhnte Trumps „verrückten Krieg“. Die „New York Times“ schrieb dazu: „Das war ein Tanzschritt zu viel für den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.“

US-Senator: „Er könnte jetzt in der Türkei sein“
Der republikanische US-Senator Lindsey Graham erklärte gegenüber dem Sender Fox News: „Maduro könnte jetzt in der Türkei sein, aber er sitzt im Gefängnis. Alles nur, weil er Trump unterschätzt hat“, und wiederholte damit Berichte, wonach Maduro eine Ausreise angeboten worden sei. Ankara äußerte sich bisher nicht dazu.

Offiziell steht Maduro in New York zwar wegen „Drogen-Terrorismus“ vor Gericht, die wahren Gründe für seine Entfernung dürften jedoch geopolitischer Natur sein. Der Diktator öffnete sich im Zuge der Spannungen mit den USA speziell China, Russland und dem Iran. Peking importierte zueltzt so viel Erdöl wie kein anderes Land aus Venezuela. Maduros Regime baute dem Vernehmen nach iranische Drohnen und erlaubte der proiranischen Hisbollah-Miliz, von Caracas aus ein Netzwerk in Südamerika aufzubauen. Vor allem Außenminister Marco Rubio soll seit geraumer Zeit auf eine Absetzung Maduros gedrängt haben.

Das System bleibt, die Führung wechselt
Die USA bestimmten nun Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als Interimsführerin, während die Opposition unter Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado außen vor bleibt. Davon erhofft sich Trump einen „totalen“ US-Zugang zum venezolanischen Öl-Sektor. Trump erklärte: Die USA wollten Venezuela „für eine unbestimmte Zeit leiten“ und amerikanische Ölinteressen „zurückgewinnen“.

Lesen Sie auch:
Maduro und seine Ehefrau werden von Drogenbeamten abgeführt.
Maduro vor US-Gericht
Jetzt spricht der Diktator: „Ich wurde entführt“
05.01.2026
Anhörung noch heute
Im Video: Hier wird Maduro vor Gericht gezerrt
05.01.2026
Aktien schießen hinauf
Krallen sich US-Riesen den weltgrößten Ölschatz?
05.01.2026
Krone Plus Logo
Nach Venezuela-Angriff
Trumps Pläne für 2026: Was er alles im Visier hat
05.01.2026

„Wir laden die US-Regierung dazu ein, gemeinsam an einem Programm für die Zusammenarbeit zu arbeiten“, erklärte Rodríguez, die am Montag als venezolanische Interimspräsidentin vereidigt wurde. Gleichzeitig verurteilte sie erneut die „Entführung“ von Präsident Maduro. Trump drohte ihr mit einem „noch schlimmeren Schicksal als Maduro“, sollte sie seinen Wünschen nicht entsprechen.

Rodríguez gilt als Wirtschaftsexpertin und stabilisierte zuletzt Venezuelas schwer angeschlagene Ölindustrie unter schwierigen Bedingungen. US-Beamte schätzen ihre Professionalität, obwohl sie Teil von Maduros brutalem Regime ist. „Sie ist keine Dauerlösung, aber jemand, mit dem wir auf einem höheren Niveau arbeiten können“, sagte ein hoher US-Beamter der „New York Times“. Frei nach dem Motto: Das System bleibt, der Diktator geht. Schon 1939 soll US-Präsident Franklin D. Roosevelt über den damaligen Diktator von Nicaragua die bezeichnenden Worte gesagt haben: „Er mag ja ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn.“ 

Die Infografik zeigt fünf US-Militärinterventionen in Lateinamerika von 1954 bis 2026 anhand von Karten und kurzen Beschreibungen. Die betroffenen Länder sind Guatemala (1954), Kuba (1961), Grenada (1983), Panama (1989) und Venezuela (2026). Die Karten markieren jeweils das betroffene Land. Die Texte nennen die US-Präsidenten, die Gründe für die Interventionen und die wichtigsten Folgen wie Regierungswechsel, Tote oder gescheiterte Invasionen. Quelle: APA.

Doch die innenpolitische Lage in Venezuela ist nach der US-Intervention höchst angespannt. Ein 90-tägiger Notstandsbeschluss, den Nicolás Maduro am Samstag kurz vor seiner Festnahme unterzeichnet hatte, ist auf Rache ausgelegt. Darin wird der venezolanischen Polizei befohlen, jede Person, die „den bewaffneten Angriff der Vereinigten Staaten“ unterstützt oder daran beteiligt war, „unverzüglich zu suchen und festzunehmen“.

Er wies das Militär zudem an, vorübergehend die Kontrolle über die venezolanische Ölindustrie und andere öffentliche Dienste zu übernehmen. Maduros vorerst letzte Amtshandlung wurde ignoriert – zumindest bis jetzt ...

Porträt von Alexander Krenn
Alexander Krenn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Top-3

Gelesen

Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
236.927 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
128.440 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.562 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Mehr Außenpolitik
Trump war stinksauer
Maduros Tanzeinlagen besiegelten sein Schicksal
Delcy Rodríguez
Maduro-Vertraute als Interimspräsidentin vereidigt
Nager im Parlament
Huch! Wer huscht denn da durchs Hohe Haus?
Maduro vor US-Gericht
Jetzt spricht der Diktator: „Ich wurde entführt“
Nachfolger steht fest
Hammer in Berlin: Kanzler Merz feuert Büroleiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf