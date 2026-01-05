Maduros Tanzeinlagen besiegelten sein Schicksal

Rodríguez gilt als Wirtschaftsexpertin und stabilisierte zuletzt Venezuelas schwer angeschlagene Ölindustrie unter schwierigen Bedingungen. US-Beamte schätzen ihre Professionalität, obwohl sie Teil von Maduros brutalem Regime ist. „Sie ist keine Dauerlösung, aber jemand, mit dem wir auf einem höheren Niveau arbeiten können“, sagte ein hoher US-Beamter der „New York Times“. Frei nach dem Motto: Das System bleibt, der Diktator geht. Schon 1939 soll US-Präsident Franklin D. Roosevelt über den damaligen Diktator von Nicaragua die bezeichnenden Worte gesagt haben: „Er mag ja ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn.“