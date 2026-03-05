Vorteilswelt
Wegen Krieg im Iran

Jetzt muss auch der Irak um WM-Play-off zittern

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.03.2026 11:20
Iraks Fußball-Nationalmannschaft
Iraks Fußball-Nationalmannschaft(Bild: AFP/APA/Hussein FALEH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Infolge des Iran-Kriegs bangt die Fußball-Nationalmannschaft des Iraks um die Teilnahme an den Play-off-Spielen um einen Startplatz bei der WM in Nordamerika. Wegen des gesperrten Luftraums darf Teamchef Graham Arnold laut Verbandsangaben die Vereinigten Arabischen Emirate nicht verlassen. Zudem hätten die Spieler und Betreuer Probleme, Einreisevisa für das Play-off-Duell in Mexiko zu erhalten, da zuständige Botschaften geschlossen seien.

Der Irak soll am 31. März (in der Nacht auf 1. April MESZ) in Monterrey gegen den Sieger aus Bolivien gegen Suriname um eines der letzten Tickets für die WM in den USA, Mexiko und Kanada spielen. Der Verband befinde sich laut eigenen Angaben im ständigen Austausch mit dem Weltverband FIFA sowie dem asiatischen Kontinentalverband. Für den Irak wäre es nach 1986 erst die zweite Teilnahme am größten Fußballturnier der Welt.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump
US-Präsident reagiert
Iran nicht bei WM? Trump ist‘s „wirklich egal“
03.03.2026

Das mexikanische Außenministerium erklärte, die Schwierigkeiten würden auch damit zusammenhängen, dass Mexiko keine Botschaft im Irak unterhalte. Die mexikanische Vertretung in den Vereinigten Arabischen Emiraten stehe jedoch in Kontakt mit dem irakischen Verband. Visa könnten auch in europäischen Ländern ausgestellt werden. Die nötigen Namen seien angefordert worden, um das Verfahren zu beschleunigen.

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.03.2026 11:20
