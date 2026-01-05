Maduro-Vertraute als Interimspräsidentin vereidigt

Washington zur Kooperation bereit

Die US-Regierung erklärte sich grundsätzlich zur Zusammenarbeit mit der langjährigen Maduro-Vertrauten bereit, drohte ihr aber zugleich massiv: „Wenn sie nicht das Richtige tut, wird sie einen sehr hohen Preis zahlen müssen, wahrscheinlich einen höheren als Maduro“, sagte US-Präsident Donald Trump am Sonntag. Er verlangte von Rodríguez „totalen Zugang“, unter anderem zum Erdöl des Landes.