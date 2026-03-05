Allein in Kolumbien

Als größte Stadt des Landes ist Bogotá ein echter Schmelztiegel, voller Gegensätze. Moderne Architektur trifft auf koloniale Bauweise, und als Metropole bietet die Stadt für jeden Geschmack etwas. Meine Unterkunft lag nicht weit von der Altstadt entfernt – ideal, um die Stadt zu Fuß zu erkunden. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen die Plaza Bolívar, das Museo de Oro, die Stierkampfarena, der Parque Nacional, La Candelaria sowie das historische Zentrum von Zipaquirá, das sich ganz im spanischen Stil mit quadratischem Platz und kolonialer Kirche präsentiert.