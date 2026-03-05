Vorteilswelt
Frage des Tages

Verbot für lautes Telefonieren in den Öffis?

Forum
05.03.2026 11:42
Öffi-Telefonate via Lautsprecher – so manchem Leser graut es vermutlich allein beim Gedanken.
Öffi-Telefonate via Lautsprecher – so manchem Leser graut es vermutlich allein beim Gedanken.(Bild: Krone KREATIV/Brenek Malena, Apa/Hans Klaus Techt)
Porträt von Community
Von Community

Ob Telefonate per Lautsprecher oder Musik: Viele Fahrgäste fühlen sich durch die Geräuschkulisse in den öffentlichen Verkehrsmitteln gestört. Die Wiener Linien planen nun Maßnahmen gegen die Lärmbelastung. Unsere Frage des Tages vom 5. März lautet: „Soll lautes Telefonieren in den Öffis verboten werden?“

0 Kommentare

Ein Nebeneffekt lautstarker Telefonate: Man erhält Einblicke in Details, die eher nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Ob intime Arztbefunde besprochen oder pikante Details aus dem Privatleben preisgegeben werden – manchmal sind die mitgehörten Unterhaltungen so skurril, dass sie noch lange im Gedächtnis bleiben. Teilen Sie Ihre skurrilsten Öffi-Geschichten mit uns, entweder direkt in den Kommentaren oder per E-Mail an: forum@krone.at.

Ihre Meinung zählt!
Wie könnte der Lärmpegel in den öffentlichen Verkehrsmitteln gesenkt werden? Stören Sie persönlich sich daran? Wie wirkt sich das auf Ihre Öffi-Nutzung aus? Welche Maßnahmen fänden Sie persönlich am wichtigsten?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Forum
05.03.2026 11:42
