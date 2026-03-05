Oklahoma City feiert gegen Knicks nächsten Sieg

Die Oklahoma City Thunder haben am Mittwoch in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre starke Form unterstrichen. Der Meister der vergangenen Saison gewann sein Auswärtsspiel bei den New York Knicks mit 103:100 und feierte den vierten Sieg in Folge. Von den vergangenen acht Spielen entschied OKC sogar sieben für sich. Bester Werfer bei Oklahoma war Chet Holmgren mit 28 Punkten, Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander erzielte 26 Zähler.