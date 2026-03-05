Oklahoma City feiert gegen Knicks nächsten Sieg

Die Oklahoma City Thunder haben am Mittwoch in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre starke Form unterstrichen. Der Meister der vergangenen Saison gewann sein Auswärtsspiel bei den New York Knicks mit 103:100 und feierte den vierten Sieg in Folge. Von den vergangenen acht Spielen entschied OKC sogar sieben für sich. Bester Werfer bei Oklahoma war Chet Holmgren mit 28 Punkten, Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander erzielte 26 Zähler.
Durch den Erfolg festigte Oklahoma nicht nur den Spitzenplatz der Western Conference, sondern weist auch weiterhin die beste Bilanz der gesamten NBA auf. Die Knicks hingegen kassierten nach drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage, gehören als Tabellendritter der Eastern Conference aber weiterhin zum Spitzenfeld der Liga.
Immerhin auch schon den sechsten Sieg en suite haben die Charlotte Hornets gefeiert. Sie besiegten die Boston Celtics auswärts 118:89 und hatten in ihrer aktuellen Serie immer zumindest 16 Zähler Vorsprung. Sie haben den Turnaround damit eindrucksvoll bestätigt, nachdem sie ihre Saison mit 18 Niederlagen in ihren ersten 14 Matches denkbar schlecht begonnen hatten.
