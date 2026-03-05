Vorteilswelt
26 Paare betroffen

Verschwundene Embryonen: Familien verklagen Arzt

05.03.2026 10:42
Ein kurioser „Diebstahl“ sorgt im US-Bundesstaat Kalifornien für Aufsehen. Ein bekannter Reproduktionsmediziner soll die Embryonen Dutzender Familien ohne Zustimmung entwendet haben – die Betroffenen sind verzweifelt. 

Brian Acacio soll die Embryonen heimlich in seine Klinik in Bakersfield verlegt haben. Er weigere sich, diese herauszugeben, solange die Patienten kein Dokument unterzeichnen, das ihn von jeglicher Haftung befreit. Es gibt 26 betroffene Paare.

Die betroffenen Paare hoffen nun, durch einen Gerichtsbeschluss wieder an ihre Embryonen zu ...
Die betroffenen Paare hoffen nun, durch einen Gerichtsbeschluss wieder an ihre Embryonen zu kommen.(Bild: kameraone)

Arzt verlor wegen Drogenmissbrauch seine Zulassung
Am Dienstag erklärten die Anwälte der Familien, sie hätten herausgefunden, dass Acacios Zulassung seit 2025 wegen Drogenmissbrauchs ausgesetzt worden war. Zudem drohe seiner Praxis nach einem Jahr unbezahlter Miete die Räumung.

„Ich möchte nur, dass er Verantwortung übernimmt, und ich möchte wissen, wo die Embryonen sind“, erklärte eine der betroffenen Patientinnen, Christina Chandler. Die Familien hoffen nun auf einen Gerichtsbeschluss zur Rückgabe, bevor die Embryonen unbrauchbar werden – einige der Paare versuchen seit Jahren, eine Familie zu gründen.

05.03.2026 10:42
