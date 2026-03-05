Verschwundene Embryonen: Familien verklagen Arzt

„Ich möchte nur, dass er Verantwortung übernimmt, und ich möchte wissen, wo die Embryonen sind“, erklärte eine der betroffenen Patientinnen, Christina Chandler. Die Familien hoffen nun auf einen Gerichtsbeschluss zur Rückgabe, bevor die Embryonen unbrauchbar werden – einige der Paare versuchen seit Jahren, eine Familie zu gründen.