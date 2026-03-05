Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

OLG-Entscheid

„Orgasmus-Päpstin“: Entlassung war nicht rechtens

Oberösterreich
05.03.2026 10:50
Monika Ring vor dem Landesgericht Linz
Monika Ring vor dem Landesgericht Linz(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Der nächste Akt im Fall der selbst ernannten „Orgasmus-Päpstin“. Das Oberlandesgericht Linz hat nun entschieden, dass die Kündigung zwar berechtigt war, allerdings war die fristlose Entlassung der Volksschullehrerin nicht rechtens.

0 Kommentare

Monika Ring war seit 2016 als Volksschullehrerin beschäftigt. Ab November oder Dezember 2023 bot sie als „Orgasmus-Päpstin“ in verschiedenen sozialen Medien „Ratschläge“ für ein erfülltes Sexualleben an. Hierauf wurde ihr wiederholt die dienstliche Weisung erteilt, ihre Beiträge in den sozialen Medien zu löschen oder so zu filtern, dass sie nur von ihrem privaten Umfeld aufgerufen werden können. Die Lehrerin kam dieser Weisung nicht nach.

Weiter gepostet
Sie postete weiter ähnliche Beiträge, reagierte mit Unverständnis und meinte, die Eltern seien dafür verantwortlich, was sich ihre Kinder im Internet ansehen würden. Wegen dieses Verhaltens beendete dann ihre Dienstgeberin das Dienstverhältnis mit einer am 29. Dezember 2023 ausgesprochenen Entlassung.

Auch Kinder googeln ihre Lehrer
Die „Orgasmus-Päpstin“ bekämpfte ihre Entlassung mit einer Klage. Das Landesgericht Linz wies diese allerdings ab. Auch dagegen ging Ring vor und landete mit ihrem Anliegen schließlich vor dem Oberlandesgericht Linz. Dort wurde ihrer Berufung teilweise Folge gegeben.

Lesen Sie auch:
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Kündigung bestätigt
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
19.12.2025
Krone Plus Logo
Macht „Themenabende“
„Orgasmus-Päpstin“ als Verkupplerin im Single-Club
13.02.2026

Nach der allgemeinen Lebenserfahrung googeln auch Kinder im Volksschulalter ihre Lehrer. Die von der Klägerin als „Orgasmus-Päpstin“ beziehungsweise unter ihrem bürgerlichen Namen online gestellten Beiträge sind für die von ihr betreuten Kinder ungeeignet, was von ihr auch nicht bestritten wurde. „Im Ergebnis waren daher die ihr erteilten dienstlichen Weisungen berechtigt, diese Beiträge in den sozialen Medien nicht weiter allgemein zugänglich zu halten“, heißt es in der Urteilsbegründung vom OLG.

Weg zum Obersten Gerichtshof frei
Nachdem Monika Ring diesen Weisungen nicht entsprochen hat, verletzte sie ihre Dienstpflicht. Da das Verhalten nicht den Unterricht, sondern „nur“ ihren Auftritt in der Öffentlichkeit betroffen hat, rechtfertigt das Verhalten zwar nicht ihre Entlassung, aber „als gröbliche Verletzung der Dienstpflichten“ ihre Kündigung. Die ausgesprochene Entlassung ist daher in eine Kündigung umzudeuten. Wegen der einzuhaltenden Kündigungsfrist von drei Monaten hat das Dienstverhältnis daher nicht sofort bei Ausspruch der Entlassung am 29. Dezember 2023, sondern am 31. März 2024 geendet.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Beide Parteien können sich mit einer außerordentlichen Revision an den Obersten Gerichtshof wenden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
05.03.2026 10:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.902 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
361.908 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
278.385 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
2718 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2601 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2058 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Oberösterreich
OLG-Entscheid
„Orgasmus-Päpstin“: Entlassung war nicht rechtens
Ortschef greift durch
Toilette mit Fäkalien beschmutzt und verstopft
Großer Aufruhr
13 Angeklagte nach Waffenübung vor Gericht
TopTalent Judo
Schon mit 16 tickt Selina wie ein echter Vollprofi
Causa Kirchdorf
Entlassung und Kündigung des Arztes zurückgenommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf