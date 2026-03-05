„Orgasmus-Päpstin“: Entlassung war nicht rechtens

Weg zum Obersten Gerichtshof frei

Nachdem Monika Ring diesen Weisungen nicht entsprochen hat, verletzte sie ihre Dienstpflicht. Da das Verhalten nicht den Unterricht, sondern „nur“ ihren Auftritt in der Öffentlichkeit betroffen hat, rechtfertigt das Verhalten zwar nicht ihre Entlassung, aber „als gröbliche Verletzung der Dienstpflichten“ ihre Kündigung. Die ausgesprochene Entlassung ist daher in eine Kündigung umzudeuten. Wegen der einzuhaltenden Kündigungsfrist von drei Monaten hat das Dienstverhältnis daher nicht sofort bei Ausspruch der Entlassung am 29. Dezember 2023, sondern am 31. März 2024 geendet.