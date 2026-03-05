Arm von Maschine zerquetscht und teils abgetrennt

Dramatische Szenen haben sich am Mittwochnachmittag auf einem Firmengelände im Wiener Bezirk Liesing abgespielt. Ein Arbeiter geriet mit seinem Arm in eine Maschine. Der Unterarm wurde dabei zerquetscht und teilweise abgetrennt.
Gegen 16.30 Uhr geriet der 45-Jährige mit seinem Arm in die Maschine. Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe und versuchten, die starken Blutungen zu stoppen.
Die Berufsrettung Wien übernahm anschließend die notfallmedizinische Versorgung: Zuerst wurde die Blutung mit einem sogenannten Tourniquet gestoppt – dabei handelt es sich um ein Abbindesystem zur Blutstillung stark blutender Extremitätenwunden.
Um den Patienten stabil und unter den besten Bedingungen in eine Klinik transportieren zu können, wurde der Arbeiter immobilisiert, intubiert und beatmet.
Corina Had, Berufsrettung Wien
Des Weiteren wurden dem Arbeiter Medikamente verabreicht, um die starken Schmerzen zu lindern. Nach der Versorgung und Stabilisation wurde der Schwerverletzte vom Wiener Rettungshubschrauber in den Schockraum einer Klinik geflogen.
