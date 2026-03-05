Sarah Connor spricht über Ehekrise und Herzschmerz

Für gewöhnlich hält sich Sängerin Sarah Connor mit Informationen über ihr Liebesleben eher zurück. In einem Interview mit Apple Music erzählte die 45-Jährige nun von einer Ehekrise mit ihrem Partner Florian Fischer vor einigen Jahren.
Verarbeitet habe sie die Probleme im Song „Zusammen ist man weniger kaputt“. Geschrieben habe sie das Lied vor rund fünf Jahren, sagte Connor. „Und das jetzt wieder zu singen ist so krass.“
Erinnerung an Verletzlichkeit
Es erinnere sie an den Schmerz, an die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit in der Zeit der Ehekrise. „Wie unglücklich ich auch war“, sagte die Sängerin. „Und wie unglücklich, glaube ich, auch die Situation war für uns und wie schmerzhaft.“
Auf Instagram veröffentlichte Sarah Connor kürzlich eine Liebeserklärung an ihren Ehemann:
Die Musikerin ist seit 2010 mit ihrem heutigen Manager Florian Fischer (51) zusammen, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.
Erfahrungen mit anderen teilen
Probleme mit ihrem Ehemann zu verschweigen, bezeichnete die Sängerin als „geizig“. „Das wäre emotional geizig, das nicht zu teilen“, erklärte sie. „Ich weiß, dass es andere Menschen gibt, andere Frauen, andere Paare, die auch dadurch gehen und die genau diesen Moment dann haben.“
Der Song erscheint am Freitag auf der Limited-Deluxe-Edition des Albums „Freigeistin“. Zu hören gibt es auch ein Lied namens „Interstellar (Zwischen den Sternen)“ mit Rapper Sido.
