Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum Weltfrauentag

Grüne orten „Rückschritte“ und „Symbolpolitik“

Innenpolitik
05.03.2026 11:49
Grünen-Chefin Leonore Gewessler erklärte zum Weltfrauentag, dass es noch viel Handlungsbedarf ...
Grünen-Chefin Leonore Gewessler erklärte zum Weltfrauentag, dass es noch viel Handlungsbedarf gebe.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Grünen haben anlässlich des nahenden Frauentages die Regierung scharf kritisiert. Die Frauenpolitik der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS sei von „Rückschritten“ gekennzeichnet, kritisierten die Grünen. So kürze die Regierung doch bei Kinderbetreuung, Pflege und der Unterstützung für Alleinerziehende. 

0 Kommentare

Einzig bei Superreichen werde nicht gespart, forderte sie auch in diesem Zusammenhang eine Erbschaftssteuer, erklärte Grünen-Chefin Leonore Gewessler bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Frauentag sei „kein Blumenstraußtag“, der schnell wieder abgehakt werden könne. Denn so wie jetzt könne es nicht weitergehen, betonte die Grünen-Chefin. Während Frauen mit weniger Geld, weniger Pension, fehlender Kinderbetreuung und mehr Abhängigkeit konfrontiert seien, müssten sie gleichzeitig einspringen, um das System am Laufen zu halten, so die grüne Klubobfrau.

„Frauen müssen immer mehr auffangen, genau dort, wo gespart wird, bei Kinderbetreuung und Pflege. Gleichzeitig wird aber bei Erbschaften weiter kein Cent genommen.“ Wie groß müsse die Schieflage noch werden, bevor Superreiche einen Beitrag leisten müssen, so Gewessler: „Eine Erbschaftssteuer ist überfällig.“

Lesen Sie auch:
Trading – auch am Handy ist das mittlerweile möglich.
Weniger Geld & Wissen
Frauen haben bei Finanzen riesigen Aufholbedarf
03.03.2026
Krone Plus Logo
Aus allen Bereichen
Macht stark: Diese Rechte sollte jede Frau kennen
04.03.2026
Krone Plus Logo
Forschung und Mythos
Darum sind Frauen (nicht) die besseren Menschen
03.03.2026

Disoski kritisiert „Symbolpolitik“
Und auch Grünen-Frauensprecherin Meri Disoski ließ kein gutes Haar an der Dreierkoalition: Der Frauentag sei gewissermaßen ein „Lackmustest“ für die Regierungsarbeit, und dieser falle ganz und gar nicht gut aus: „Es geht den Frauen nicht besser“. Die Regierung lebe von Ankündigungen und Überschriften, „wenn es aber um die Finanzierung geht, wird es schnell ruhig“.

Als Beispiel führte Disoski den Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen an. Dieser enthalte „keinen einzigen zusätzlichen Cent“. Aber wie soll Gewaltschutz ohne langfristige Finanzierung funktionieren, kritisierte sie: „Symbolpolitik schützt keine einzige Frau vor Gewalt.“

Dass Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) im Zusammenhang mit dem zu erstellenden Doppelbudget bereits davon gesprochen habe, dass es zumindest keine Kürzungen geben soll, goutiert die grüne Frauensprecherin nicht: „Ist das der neue frauenpolitische Anspruch?“ Unter grüner Regierungsbeteiligung sei es zu einer Verdreieinhalbfachung des Frauenbudgets gekommen, betonte Disoski: „Jetzt heißt es, es wird keinen Cent mehr geben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
05.03.2026 11:49
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.216 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.303 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
279.238 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2598 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
1963 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Mehr Innenpolitik
„Gerecht oder ... ?“
Ministerin Holzleitner stellt unbequeme Fragen
krone.at tickert live
Trump soll „bluten“ ++ Schutzaktion für Zypern
Aber einer wird fehlen
SPÖ erwartet bei Parteitag Rekord-Teilnehmerzahl
Zum Weltfrauentag
Grüne orten „Rückschritte“ und „Symbolpolitik“
Unterstützt von CIA
Kurden sollen Bodenoffensive gegen Teheran starten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf