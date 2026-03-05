Grüne orten „Rückschritte“ und „Symbolpolitik“

Disoski kritisiert „Symbolpolitik“

Und auch Grünen-Frauensprecherin Meri Disoski ließ kein gutes Haar an der Dreierkoalition: Der Frauentag sei gewissermaßen ein „Lackmustest“ für die Regierungsarbeit, und dieser falle ganz und gar nicht gut aus: „Es geht den Frauen nicht besser“. Die Regierung lebe von Ankündigungen und Überschriften, „wenn es aber um die Finanzierung geht, wird es schnell ruhig“.