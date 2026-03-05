Liebes-Gerücht um Doppel-Olympiasiegerin Brignone

Seit den Olympischen Spielen kursieren Gerüchte über eine neue Liebe der italienischen Ski-Queen Federica Brignone. Angeblich soll das Model James Mbaye ihr den Kopf verdreht haben.
Federica Brignone zählte zu den großen Stars der Olympischen Spiele. Erst im April des vergangenen Jahres hatte sich die Italienerin einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zugezogen. Im Jänner feierte sie ihr Comeback im Weltcup und gewann nur wenige Wochen später bei den Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo gleich zweimal Gold im Super-G und im Riesenslalom. Aufgrund der großen Belastungen musste Brignone die Saison schließlich vorzeitig beenden.
Mbaye unterstützte Brignone bei Olympia
Doch die 35-Jährige sorgte nicht nur sportlich für Aufsehen. Auch ihr Privatleben rückte plötzlich in den Fokus. Im Mittelpunkt der Spekulationen steht James Mbaye. Eine Beziehung wurde zwar nicht offiziell bestätigt, doch mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass die beiden liiert sein könnten, berichten italienische Medien. Bei den Rennen in Cortina wurde Mbaye mehrfach im Betreuerbereich oder auf der Tribüne gesehen – gemeinsam mit Brignones Familie. Beim Riesenslalom-Sieg der Italienerin trug er zudem einen Hut mit einem Tiger-Design, das auch auf Brignones Helm zu sehen ist.
Model und Ex-Basketballer
Dass Brignone ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushält, ist nichts Neues. Schon seit Beginn ihrer Karriere schützt sie ihre Beziehungen konsequent. Auch Mbaye zog sich zuletzt zurück: Als die ersten Liebesgerüchte auftauchten, stellte er sein Instagram-Profil auf „privat”.
Der Mann, der nun mit Brignone in Verbindung gebracht wird, ist kein Unbekannter. Mbaye stammt aus dem Senegal und arbeitet als Model, vor allem in Mailand, Deutschland und der Türkei. Zuvor spielte er mehrere Jahre lang Basketball in der dritten und vierten italienischen Liga, unter anderem für Rimini und Florenz.
Ob zwischen den beiden tatsächlich mehr läuft, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Die Doppel-Olympiasiegerin sorgt derzeit aber auch neben der Piste für Gesprächsstoff.
