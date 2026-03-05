Liebes-Gerücht um Doppel-Olympiasiegerin Brignone

Mbaye unterstützte Brignone bei Olympia

Doch die 35-Jährige sorgte nicht nur sportlich für Aufsehen. Auch ihr Privatleben rückte plötzlich in den Fokus. Im Mittelpunkt der Spekulationen steht James Mbaye. Eine Beziehung wurde zwar nicht offiziell bestätigt, doch mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass die beiden liiert sein könnten, berichten italienische Medien. Bei den Rennen in Cortina wurde Mbaye mehrfach im Betreuerbereich oder auf der Tribüne gesehen – gemeinsam mit Brignones Familie. Beim Riesenslalom-Sieg der Italienerin trug er zudem einen Hut mit einem Tiger-Design, das auch auf Brignones Helm zu sehen ist.