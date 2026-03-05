Williams-Comeback? Novak Djokovic lässt aufhorchen

„Ein phänomenales Resultat“

Der 24-fache Major-Sieger hat auch selbst vorerst nicht vor, seinen Schläger an den Nagel zu hängen. Der Fünfsatz-Halbfinalsieg bei den Australian Open über Titelverteidiger Jannik Sinner hat ihm viel Selbstvertrauen gegeben, abgesehen davon ist er nach konstanten Halbfinalauftritten bei allen Majors die Nummer 3 der Tennis-Männer. „Für mich war das ein phänomenales Resultat. Meine Logik ist also: Warum nicht weitermachen, solange ich diese Leidenschaft, dieses Flair, diese Qualität und diese Motivation dazu habe?“