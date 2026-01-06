Tausende auf den Straßen: Fordern Maduro zurück

Maduro bekennt sich „nicht schuldig“

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag mit Elitetruppen einen groß angelegten Militäreinsatz gegen Venezuela durchgeführt und dabei Maduro sowie dessen Ehefrau Cilia Flores festgenommen. In den USA ist Maduro unter anderem wegen „Drogenterrorismus“ angeklagt. Bei einem ersten Gerichtstermin am Montag in New York plädierten beide auf nicht schuldig. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Vereinigten Staaten würden Venezuela bis zu einem politischen Übergang führen.