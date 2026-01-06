Trump will Grönland – Partner ziehen rote Linie

Abschreckungsmaßnahmen bereits erhöht

Gleichzeitig gehen die europäischen Staaten ausdrücklich auf die Sicherheitsbedenken Washingtons ein. Die Arktis bleibe eine wichtige Priorität für Europa und sei von zentraler Bedeutung für die internationale und transatlantische Sicherheit. Auch die NATO habe die Region als Schwerpunkt definiert. Die europäischen Bündnispartner hätten ihre Präsenz, Aktivitäten und Investitionen bereits erhöht, um die Sicherheit in der Arktis zu gewährleisten und mögliche Gegner abzuschrecken.