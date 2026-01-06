Dänemarks Premierministerin warnt vor NATO-Kollaps

Grönland sorgt wieder für internationale Spannungen. Nach wiederholten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über eine mögliche Übernahme der größten Insel der Welt wächst in Dänemark die Sorge vor einem Angriff auf einen NATO-Partner. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen warnt eindringlich: „Wenn die USA ein anderes NATO-Land angreifen, dann ist alles vorbei. Dann ist es vorbei mit der Weltordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden ist.“
Frederiksen reagierte damit auf Trumps Aussagen, die strategische Bedeutung Grönlands für die US-Verteidigung zu betonen. Trump hatte zuvor erklärt: „Wir brauchen Grönland, unbedingt. Wir brauchen es zur Verteidigung.“ Er kündigte zudem an, sich „in rund zwei Monaten um Grönland kümmern“ zu wollen. Frederiksen machte klar: „Wir tun alles, was möglich ist, damit dies nicht geschieht.“
Trump „will uns annektieren“
Auch in Grönland selbst stößt Trumps Interesse auf Ablehnung. In der Hauptstadt Nuuk zeigen Bürger dem dänischen Fernsehen gegenüber deutliche Gesten und kritische Worte: „Er will uns annektieren, aber das wollen wir nicht“, sagt eine Passantin.
Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen schrieb auf Facebook: „Genug ist genug. Keine Fantasien mehr über eine Annexion. Wir sind offen für Dialog – aber nur über die angemessenen Kanäle und unter Achtung des Völkerrechts.“
Grönland ist ein autonomes Gebiet des dänischen Königreichs und über Dänemark Mitglied der NATO. Auf der Insel leben rund 57.000 Menschen, und die USA betreiben dort mit der Luftwaffenbasis Pituffik ihre nördlichste Militärpräsenz. Die strategische Lage Grönlands ist jedoch für das US-Raketenabwehrsystem und für die geostrategische Konkurrenz mit China und Russland von großer Bedeutung.
Experten sehen zwei Szenarien
Experten skizzieren laut der deutschen „Tagesschau“ zwei mögliche Szenarien: Entweder bleiben die Drohungen der USA dauerhaft bestehen, oder Dänemark stärkt Grönlands Verteidigung so weit, dass Trump „zufrieden“ sein könnte, ohne eine Annexion durchzuführen. Frederiksen betont dabei: „Wir leben in unruhigen Zeiten. Aber wenn wir die grundlegendsten Werte fallen lassen, dann stehen wir alle schlechter da.“
Auch auf europäischer Ebene erhält Frederiksen Rückendeckung. Viele Regierungen, darunter die deutsche, stellten sich bereits hinter die dänische Ministerpräsidentin. Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte etwa: „Nur Grönland und das Königreich Dänemark haben über ihre eigene Zukunft zu entscheiden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.