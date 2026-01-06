Dänemarks Premierministerin warnt vor NATO-Kollaps

Frederiksen reagierte damit auf Trumps Aussagen, die strategische Bedeutung Grönlands für die US-Verteidigung zu betonen. Trump hatte zuvor erklärt: „Wir brauchen Grönland, unbedingt. Wir brauchen es zur Verteidigung.“ Er kündigte zudem an, sich „in rund zwei Monaten um Grönland kümmern“ zu wollen. Frederiksen machte klar: „Wir tun alles, was möglich ist, damit dies nicht geschieht.“