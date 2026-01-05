Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Klingt für mich gut“

Trump droht nun auch Kolumbien mit Militäreinsatz

Außenpolitik
05.01.2026 09:01
US-Präsident Donald Trump hat bereits ein weiteres südamerikanisches Land im Visier.
US-Präsident Donald Trump hat bereits ein weiteres südamerikanisches Land im Visier.(Bild: EPA/NICOLE COMBEAU / POOL)

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Blitzangriff in Venezuela schon das nächste südamerikanische Land im Visier: Er drohte auch Kolumbien mit einem Militärschlag, das Land sei „sehr krank“. In der Debatte um Grönland, das Trump für die USA reklamiert, verspottete er indes Dänemark.

0 Kommentare

 Der Republikaner sagte vor Journalisten, Kolumbien werde von einem „kranken Mann“ regiert, der es liebe, „Kokain zu produzieren und es in die Vereinigten Staaten zu verkaufen“. Das werde er „nicht mehr lange machen“, sagte Trump – ohne ins Detail zu gehen, was er konkret damit meinte.

Trump hat Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro bereits mehrfach heftig kritisiert, nannte ihn bei seiner Pressekonferenz auf dem Flug nach Washington aber nicht namentlich. Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob es einen Militäreinsatz gegen Kolumbien geben werde, sagte Trump: „Das klingt für mich gut.“

Trump teilte gegen Gustavo Petro aus.
Trump teilte gegen Gustavo Petro aus.(Bild: AFP/LUIS ACOSTA)

Trump will Grönland wegen „nationaler Sicherheit“
Zudem bekräftigte das Staatsoberhaupt auf dem Flug in der Air Force One seinen Gebietsanspruch zu Grönland. „Wir brauchen Grönland mit Blick auf die nationale Sicherheit“, erklärte Trump. Die Insel habe große strategische Bedeutung und sei derzeit von russischen und chinesischen Schiffen umzingelt. „Dänemark wird das nicht schaffen, das kann ich Ihnen sagen“, so Trump, der weiters behauptete, auch der EU sei klar, dass die USA Grönland „haben“ sollten. 

Grönland erklärte bereits, nicht zu den USA gehören zu wollen.
Grönland erklärte bereits, nicht zu den USA gehören zu wollen.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Trump spottet über „großartige Verstärkung“
Anschließend machte sich der US-Präsident noch über den NATO-Partner lustig: „Wissen Sie, was Dänemark jüngst gemacht hat? Um die Sicherheit in Grönland zu verstärken, haben sie noch einen Hundeschlitten hinzugefügt. Es ist wahr. Sie dachten, das war eine großartige Verstärkung.“ Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen hatte zuvor klargestellt, dass die USA „überhaupt kein Recht“ hätten, Grönland zu annektieren – die Staaten sollten „mit den Drohungen aufhören“.

Lesen Sie auch:
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
05.01.2026
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
05.01.2026
Grönland mit US-Flagge
Ehefrau von Trump-Berater verstört mit Posting
04.01.2026

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, den links-autoritären Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Ihm soll in New York wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden. Kolumbien ist ein Nachbarstaat von Venezuela in Südamerika und gilt als wichtiger Produktionsstandort für Kokain.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
KolumbienVenezuelaGrönlandUSADänemark
Kokain
Militäreinsatz
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
286.917 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
227.378 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
154.596 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Außenpolitik
„Klingt für mich gut“
Trump droht nun auch Kolumbien mit Militäreinsatz
„Drogenterrorismus“
Maduro soll bereits Montag vor Gericht erscheinen
„Krone“-Kommentar
Keine Wickel: Europa muss man einfach lieb haben
Neues Gesetz
Kraftwerkszonen bringen die FPÖ ins Dilemma
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf