Trump droht nun auch Kolumbien mit Militäreinsatz

Trump will Grönland wegen „nationaler Sicherheit“

Zudem bekräftigte das Staatsoberhaupt auf dem Flug in der Air Force One seinen Gebietsanspruch zu Grönland. „Wir brauchen Grönland mit Blick auf die nationale Sicherheit“, erklärte Trump. Die Insel habe große strategische Bedeutung und sei derzeit von russischen und chinesischen Schiffen umzingelt. „Dänemark wird das nicht schaffen, das kann ich Ihnen sagen“, so Trump, der weiters behauptete, auch der EU sei klar, dass die USA Grönland „haben“ sollten.