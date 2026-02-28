Was wurde eigentlich aus dem Aufback-Döner?

„Bei Rapid steht nicht der Erfolg im Mittelpunkt“
CANADI VOR ALTACH-HIT
Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Mustafa Demirkürek mit seinen Aufback-Dönern große Schlagzeilen machte. Seither hat sich viel getan: Demirkürek ist Geschichte, der Aufback-Döner lebt aber weiter. Was aus der grandiosen Idee geworden ist, hat sich Krone+ angesehen.
Im Oktober 2024 kam Krone+ der Aufback-Döner erstmals in die Finger. Ein beinharter Test bescherte dem Produkt damals zwar einen guten Geschmack bei Fleisch und Sauce, der Preis (6,99 Euro) und die nicht verhinderbare Sauerei beim Essen stießen aber sauer auf. Krone+ verloste damals 50 mal 2 Döner an seine User.
