Stefan Leonhardsberger sorgt für „Herzklopfen“

„Krone“: Was verursacht „Herzklopfen“ im neuen Programm?

Stefan Leonhardsberger: Ich sehe mich ja nicht als gesellschaftlicher oder politischer Kommentator. Das können andere besser als ich. Was aber immer wieder als Thema auftaucht, ist das Thema „Männlichkeit in meiner Generation“ und auch in der meines Papas. Wie hat sich das Männlichkeitsbild verändert und wo liegt die Comedy darin?



Ihr Markenzeichen ist die Mischung aus Kabarett, Schauspiel und Musik: Welche künstlerische Herausforderung hat dieses neue Programm für Sie persönlich mitgebracht – und worauf freuen Sie sich bei den ersten Live‑Reaktionen am meisten?

Ein neues Programm wird erst dann lebendig, wenn es auf ein Publikum trifft. Ohne Publikum ist es unvollständig. Die aufregende Erfahrung ist immer, an welchen Stellen wird gelacht und an welchen Stellen nicht. Und dann wird immer wieder umgeschrieben, geändert und gefeilt. Das Programm ist dadurch nie ganz fertig. Für mich ist es immer sehr wichtig, dass der Abend abwechslungsreich ist und nicht vorhersehbar bleibt.