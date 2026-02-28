Vorteilswelt
Comedy-Premiere

Stefan Leonhardsberger sorgt für „Herzklopfen“

Oberösterreich
28.02.2026 16:00
Stefan Leonhardsberger: Vom Bühnen-Allrounder zum Comedy-Publikumsliebling
Stefan Leonhardsberger: Vom Bühnen-Allrounder zum Comedy-Publikumsliebling(Bild: Luis Zeno Kuhn)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Taufrisch, frech und absolut zum Niederknien: Im neuen Programm „Herzklopfen“ von Stefan Leonhardsberger geht’s um alles, was das Familienleben herrlich chaotisch macht. Die Österreich-Premieren finden in Linz und Wien statt. Womit will er die Nerven strapazieren und das Zwerchfell kitzeln?

Der Freistädter Comedian Stefan Leonhardsberger spielt sich mit einem unverwechselbaren Mix aus Humor, Musik und hinreißend scharf beobachtetem Alltagswahnsinn in die Herzen der Zuschauer.

Kein Wunder, dass er sein neues Programm „Herzklopfen“ nennt. Erwarten darf man sich neue, komische, treffende Facetten aus seinem Alltag als Partner, Papa und Möchtegern-Heimwerker. Er spannt den Bogen von Sperrmüll-Dates mit der Ehefrau über unerwartete Besuche vom Jugendamt bis hin zum Nachbarn, der beim Heimwerken eindeutig die bessere Figur macht. Und er stellt sich die ehrliche Frage: „Bin ich mit 40 noch cool – oder schon wie mein eigener Vater?“

„Krone“: Was verursacht „Herzklopfen“ im neuen Programm?
Stefan Leonhardsberger: Ich sehe mich ja nicht als gesellschaftlicher oder politischer Kommentator. Das können andere besser als ich. Was aber immer wieder als Thema auftaucht, ist das Thema „Männlichkeit in meiner Generation“ und auch in der meines Papas. Wie hat sich das Männlichkeitsbild verändert und wo liegt die Comedy darin?

Ihr Markenzeichen ist die Mischung aus Kabarett, Schauspiel und Musik: Welche künstlerische Herausforderung hat dieses neue Programm für Sie persönlich mitgebracht – und worauf freuen Sie sich bei den ersten Live‑Reaktionen am meisten?
Ein neues Programm wird erst dann lebendig, wenn es auf ein Publikum trifft. Ohne Publikum ist es unvollständig. Die aufregende Erfahrung ist immer, an welchen Stellen wird gelacht und an welchen Stellen nicht. Und dann wird immer wieder umgeschrieben, geändert und gefeilt. Das Programm ist dadurch nie ganz fertig. Für mich ist es immer sehr wichtig, dass der Abend abwechslungsreich ist und nicht vorhersehbar bleibt.

Wie geerdet sind Sie im „normalen Leben“ und was erdet Sie am meisten?
Meine Familie und unsere drei Kinder füllen mein Leben komplett aus. Eine bessere Erdung kann ich mir nicht vorstellen.

Was findet Ihre Frau überhaupt nicht lustig, Sie aber schon?
Meine Frau ist kein großer Kabarett-Fan und sie hat mich trotzdem genommen! Zum Glück teilen wir dennoch den gleichen Humor, was die Basis einer jeden guten Langzeitbeziehung ist. Ich habe ihr das Programm in kleinen Häppchen vorgespielt und sie hat alles genehmigt. 

(Bild: Luis Zeno Kuhn)
Kabarett bedeutet oft, das eigene Leben mit Humor zu sezieren. Ist das so? Oder vermeiden Sie das?
Ja, dieser Zugang ist für mich ganz wichtig. Ich kann nur von dem erzählen, was ich am eigenen Leib erfahren habe. Und ich kenne mich in meinem Leben mit meiner Frau und unseren drei Kindern zwar nicht immer aus, aber ich tu‘ mein Bestes, es zu verstehen.

Auf der Bühne stehen heißt auch, ständig Feedback zu bekommen – erwünscht und unerwünscht: Wie gehen Sie mit Erwartungsdruck, Kritik und dem ständigen Anspruch um, immer wieder Neues und Überraschendes liefern zu müssen?

Ganz einfach: Wenn gelacht wird, hab‘ ich meinen Job gut gemacht; wenn nicht, muss ich mir was überlegen. Mein wichtigster Kritiker ist und bleibt das Publikum. Alles andere ist nicht so wichtig.

Die Premieren von „Herzklopfen“: Dienstag, 24. März, Posthof Linz; 
25. und 26. März im Kabarett Niedermair, Wien.

Oberösterreich

