Elektro-Riese aus China dreht bei uns nun voll auf

Besser bekannt ist jener Teil des Unternehmens, der unter der Marke „Gorenje“ firmiert. Gorenje wurde 2018 um 293 Millionen Euro übernommen, weltweit gibt es 16 Produktionsstandorte, die Geräte werden in 180 Ländern vertrieben. In Österreich peilt Geschäftsführer Kuzmits nach rund 50 Millionen Euro bald die 100-Millionen-Marke beim Umsatz an: „Hisense ist weltweit die Nummer 1 im Segment der Fernseher mit 100 Zoll, wir erwarten uns durch die Fußball-Weltmeisterschaft einen besonderen Boom. Deshalb haben wir für diesen Event auch eine Werbeoffensive geplant.“