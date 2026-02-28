Wer auf den indischen Wachstumszug aufspringt

LIVE: Bayern machen Dortmund von Start weg Druck
Das EU-Handelsvolumen mit Indien soll sich bis 2032 verdoppeln, tausende neue Arbeitsplätze entstehen. Die „Krone“ hat sich angesehen, welche österreichischen Firmen vom Wachstum profitieren können.
Es dauert noch ein Jahr, bis das EU-Freihandelsabkommen mit Indien in Kraft tritt, auf Dauer sollen 96 Prozent der Zölle sinken oder wegfallen. Unternehmen malen sich bereits jetzt neue Geschäftschancen aus. „Wir rechnen mit einer zusätzlichen industriellen Wertschöpfung von bis zu 650 Millionen Euro und rund 5000 neuen Industriearbeitsplätzen“, sagt Kanzleramts-Staatssekretär Alexander Pröll, der zuletzt das weltweit größte Land besuchte. Das Handelsvolumen dürfte sich bis 2032 weiter verdoppeln.
