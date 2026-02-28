Wer auf den indischen Wachstumszug aufspringt

Es dauert noch ein Jahr, bis das EU-Freihandelsabkommen mit Indien in Kraft tritt, auf Dauer sollen 96 Prozent der Zölle sinken oder wegfallen. Unternehmen malen sich bereits jetzt neue Geschäftschancen aus. „Wir rechnen mit einer zusätzlichen industriellen Wertschöpfung von bis zu 650 Millionen Euro und rund 5000 neuen Industriearbeitsplätzen“, sagt Kanzleramts-Staatssekretär Alexander Pröll, der zuletzt das weltweit größte Land besuchte. Das Handelsvolumen dürfte sich bis 2032 weiter verdoppeln.