Neue Nisthilfe soll mehr Wanderfalken anlocken

Das Wanderfalken-Paar im Turm der Grazer Herz-Jesu-Kirche ist dank Webcam eine Internet-Berühmtheit. Nun sollen sich die vielen Nachkommen und andere bedrohte Vögel in Reininghaus einquartieren.
Seit Jahren beobachten Grazerinnen und Grazer mit Spannung, was sich am Frühling am Turm der Herz-Jesu-Kirche tut: Die Wanderfalken „Inge“ und „Ivica“ brüteten dort lange gemeinsam und haben 20 Nachkommen, nun ist ein neues Paar eingezogen. Um die Population der bedrohten Vögel in Graz zu erhöhen, haben Turm- und Wanderfalken seit Dezember aber auch im Stadtteil Reininghaus eine Möglichkeit, sich niederzulassen. Eine neue Nisthilfe befindet sich am Dach der Mälzerei der Stamag.
Die Abteilung für Grünraum hat das Projekt gemeinsam mit Fachleuten wie dem Ornithologen Leander Khil umgesetzt. Noch ist das Nest leer. „Solche Maßnahmen brauchen Geduld. Manchmal wird ein neuer Nistplatz schon nach wenigen Tagen bezogen, an anderen Orten dauert es mehrere Jahre – oder er wird gar nicht angenommen“, sagt Khil. In Städten sind hohe Gebäude wichtige Ersatzlebensräume für die Falken, die in den 1970er-Jahren fast ausgestorben wären.
Voraussetzung ist geschaffen
Wichtig sei, dass die Vögel die Möglichkeit haben, sich anzusiedeln, sagt auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). „Mit den Nisthilfen in Reininghaus schaffen wir die Voraussetzungen dafür und damit neuen Lebensraum für Wander- und Turmfalken im Stadtgebiet.“
