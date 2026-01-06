Neue Nisthilfe soll mehr Wanderfalken anlocken

Seit Jahren beobachten Grazerinnen und Grazer mit Spannung, was sich am Frühling am Turm der Herz-Jesu-Kirche tut: Die Wanderfalken „Inge“ und „Ivica“ brüteten dort lange gemeinsam und haben 20 Nachkommen, nun ist ein neues Paar eingezogen. Um die Population der bedrohten Vögel in Graz zu erhöhen, haben Turm- und Wanderfalken seit Dezember aber auch im Stadtteil Reininghaus eine Möglichkeit, sich niederzulassen. Eine neue Nisthilfe befindet sich am Dach der Mälzerei der Stamag.