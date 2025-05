Brutaler Familien-Krimi bei Grazer Wanderfalken

Küken haben noch einen Rückstand

Schließlich wurden zwei Küken mehrere Tage vom Verein für kleine Wildtiere in großer Not aufgepäppelt, bis Khil sie am Freitag wieder zurück ins Nest setzte. „Sie haben noch einen Rückstand und sind kleiner als ihre Geschwister, aber es funktioniert gut.“ Eindringling „Tavda“ stiehlt weiterhin Futter und Aas. „Eigentlich essen Wanderfalken keine Beutereste. Sie wirkt auf mich sehr merkwürdig, ich weiß nicht genau, was sie will“, sagt Khil. Es kann aber gut sein, dass „Tavda“ und „Ivica“ im nächsten Jahr gemeinsam brüten. „Er würde sich ihr unterwerfen.“