Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts

„Was die USA da getan haben, war eine Entführung“

Die Ankündigung Trumps, Venezuela nun von außen steuern zu wollen, verstoße gegen das Interventionsverbot, das sowohl im Gewohnheitsrecht als auch in der Charta der Organisation Amerikanischer Staaten verankert ist. Zudem halten viele die Festnahme Maduros für rechtswidrig. Eine Lehrende der Notre Dame Law School im US-Staat Indiana spricht von einer Entführung. Es gebe nur sehr wenige Fälle, in denen ein Land das Recht habe, militärische Gewalt auf dem Territorium eines anderen Landes anzuwenden, sagte sie dem Sender NBC. „Und es hat niemals das Recht, dies zu tun, um eine Person vor seine Gerichte zu stellen.“