Holzhütte brannte mitten in der Nacht komplett ab

Um 2.30 Uhr mussten die Florianis am Montag ausrücken: Im Gröbminger Ortsteil Winkl geriet laut der Polizei zuerst eine Mülltonne in Brand, die mit Asche gefüllt war. Das Feuer breitete sich auf eine Holzhütte aus, in der auch Brennholz gelagert war. Kurz danach stand sie in Vollbrand.