Holzhütte brannte mitten in der Nacht komplett ab

In Gröbming (Bezirk Liezen) ist in der Nacht auf Montag eine Holzhütte abgebrannt. 30 Einsatzkräfte rückten zum Löscheinsatz aus.
Um 2.30 Uhr mussten die Florianis am Montag ausrücken: Im Gröbminger Ortsteil Winkl geriet laut der Polizei zuerst eine Mülltonne in Brand, die mit Asche gefüllt war. Das Feuer breitete sich auf eine Holzhütte aus, in der auch Brennholz gelagert war. Kurz danach stand sie in Vollbrand.
Die Freiwilligen Feuerwehren Gröbming und Gröbming-Winkl standen mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Löscheinsatz. Kurz nach halb vier Uhr in der Früh konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand. Ein Auto, das in der Nähe stand, wurde beschädigt.
