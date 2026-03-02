„Schneckerl“ läutet die steirische Eissaison ein

„Jahrhundert-Fußballer“ Herbert Prohaska und Charly Temmel eröffnen die Genuss-Saison in der Landeshauptstadt – passend zum Frühlings-Wetter.
Das „Gemälde“ muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – das gelbe, begeistert schleckende „Manderl“ macht ja allein schon gute Laune. „Das ist das erste, was ich jemals gezeichnet hab“, sagte Fußballheld Herbert „Schneckerl“ Prohaska. Und das nach Vorgaben von einem Künstler, der ihm ehrlicherweise auch „ein bissl“ vorgezeichnet hatte. Doch für Freund Charly Temmel macht er das gern – die Sportlegende eröffnete gestern mit dem umtriebigen Eiskönig in Graz die Saison.
„Die größte Kugel mit dem niedrigsten Preis der Stadt“, verspricht Temmel, der zusichert, dass die Kugel so wie im Vorjahr 2,40 Euro kosten wird. Weil: „Ich will, dass möglichst viele mein Eis essen können. Mir geht noch immer das Herz auf, wenn ich durch die Herrengasse spaziere und die Leute mein Eis in der Hand haben.“
Bei den Sorten hält er es wie ein „gutbürgerliches Gasthaus. Wir haben keine Hightech-Sorten, sondern bodenständige, wo für alle was passt und deren Namen man aussprechen kann.“ 50 sind es mittlerweile schon – und heuer kommen mit Apfelstrudel, Zimt-Karamell und Marzipan drei dazu.
Der „Schneckerl“ jedenfalls liebt alles vom Temmel, „am meisten aber so ganz normale Sorten wie Schoko, Banane, Vanille“.
Das steirische Wetter wird jedenfalls zum Eis passend gemacht – denn laut Ubimet steht uns spätestens ab Donnerstag langanhaltend herrlichster Frühling ins Haus. Konstantin Brandes: „Ein Hoch aus Polen bringt Temperaturen von bis 18 Grad und mehr.“ Perfekt also zum Start in die Eissaison.
