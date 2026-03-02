„Schneckerl“ läutet die steirische Eissaison ein

Das „Gemälde“ muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – das gelbe, begeistert schleckende „Manderl“ macht ja allein schon gute Laune. „Das ist das erste, was ich jemals gezeichnet hab“, sagte Fußballheld Herbert „Schneckerl“ Prohaska. Und das nach Vorgaben von einem Künstler, der ihm ehrlicherweise auch „ein bissl“ vorgezeichnet hatte. Doch für Freund Charly Temmel macht er das gern – die Sportlegende eröffnete gestern mit dem umtriebigen Eiskönig in Graz die Saison.