Keine Iran-Hilfe, aber Putin profitiert trotzdem

E-Biker wurde von Lkw erfasst und starb im Spital
Folgenschwerer Crash
Wladimir Putin äußerte sich zwar kritisch zu den Angriffen auf den Iran, Hilfe für den Verbündeten gab es aus Moskau aber nicht. Einerseits, weil das russische Militär mit dem Ukraine-Krieg ausgelastet ist, andererseits profitiert Putin auch von der Eskalation im Nahen Osten.
Der militärische Schlag gegen den Iran ist einmal mehr ein Beweis für Russlands schrumpfenden Einfluss in der Weltpolitik. Nachdem schon die Verbündeten Venezuela und Syrien im Stich gelassen wurden, konnte oder wollte Wladimir Putin auch dem Iran nicht zur Seite stehen. Zwar verurteilte Russlands Präsident den US-Angriff, sprach von einem „zynischen Verstoß gegen alle Normen der menschlichen Moral und des Völkerrechts“, militärisch ließ er Iran aber im Regen stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.