Gleitschirmflieger muss auf Skipiste notlanden

Pistenrettung und Polizei wurde alarmiert

Zuvor war der Paragleiter auf der Suche nach einem passenden Landeplatz zwei Stunden in der Luft gekreist. Schließlich wurde die für Wintersportler als mittelschwer eingestufte Skipiste für die Notlandung ausgewählt. Zum Glück gab es keine Kollisionen – auch der Gleitschirm-Pilot blieb unverletzt. Dennoch rückte die Pistenrettung an und sicherte das Gebiet nach der Notlandung ab. Auch die Polizei traf später ein, um die Ursache der Notlandung zu klären.