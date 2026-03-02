Kuriose Situation
Gleitschirmflieger muss auf Skipiste notlanden
Bizarre Szenen haben sich in einem Skigebiet in Muju in Südkorea zugetragen: Ein Gleitschirmfliegerhat dort auf einer Skipiste zwischen Wintersportlern eine Notlandung hingelegt – der Pilot hatte zuvor keinen Landeplatz gefunden.
Der Vorfall hatte sich bereits am 19. Februar zugetragen. Die Skipiste in dem südkoreanischen Winterparadies war zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert – trotzdem blieb dem Paragleiter-Piloten nichts anderes übrig, als die Skipiste für seine Landung zu nutzen.
Pistenrettung und Polizei wurde alarmiert
Zuvor war der Paragleiter auf der Suche nach einem passenden Landeplatz zwei Stunden in der Luft gekreist. Schließlich wurde die für Wintersportler als mittelschwer eingestufte Skipiste für die Notlandung ausgewählt. Zum Glück gab es keine Kollisionen – auch der Gleitschirm-Pilot blieb unverletzt. Dennoch rückte die Pistenrettung an und sicherte das Gebiet nach der Notlandung ab. Auch die Polizei traf später ein, um die Ursache der Notlandung zu klären.
