Kuriose Situation

Gleitschirmflieger muss auf Skipiste notlanden

Ausland
02.03.2026 12:02
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bizarre Szenen haben sich in einem Skigebiet in Muju in Südkorea zugetragen: Ein Gleitschirmfliegerhat dort auf einer Skipiste zwischen Wintersportlern eine Notlandung hingelegt – der Pilot hatte zuvor keinen Landeplatz gefunden. 

0 Kommentare

Der Vorfall hatte sich bereits am 19. Februar zugetragen. Die Skipiste in dem südkoreanischen Winterparadies war zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert – trotzdem blieb dem Paragleiter-Piloten nichts anderes übrig, als die Skipiste für seine Landung zu nutzen. 

Die Wintersportler staunten nicht schlecht, als der Gleitschirmflieger sich zu ihnen auf die Piste gesellte.
Die Wintersportler staunten nicht schlecht, als der Gleitschirmflieger sich zu ihnen auf die Piste gesellte.(Bild: kameraone)

Pistenrettung und Polizei wurde alarmiert
Zuvor war der Paragleiter auf der Suche nach einem passenden Landeplatz zwei Stunden in der Luft gekreist. Schließlich wurde die für Wintersportler als mittelschwer eingestufte Skipiste für die Notlandung ausgewählt. Zum Glück gab es keine Kollisionen – auch der Gleitschirm-Pilot blieb unverletzt. Dennoch rückte die Pistenrettung an und sicherte das Gebiet nach der Notlandung ab. Auch die Polizei traf später ein, um die Ursache der Notlandung zu klären. 

