Sind die Play-offs für Hollabrunn noch möglich?

Der UHC clickmasters Hollabrunn zeigt nach der Rückkehr in die HLA Meisterliga gute Leistungen, aktuell stehen die Weinviertler allerdings am Ende der Tabelle. In „Handball – Das Magazin“ spricht Moderator Martin Grasl mit Manager Gerhard Gedinger und Spieler Hari Pavlov über den bisherigen Saisonverlauf, Ambitionen für die restlichen Grunddurchgang und über die Ausgeglichenheit der Liga. Außerdem stimmen wir Sie auf die Länderspieler der Frauen und Herren im März ein.
