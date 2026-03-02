Vorteilswelt
Großherzige Tat

Tochter starb: 30 Liter Muttermilch gespendet

Oberösterreich
02.03.2026 18:00
Corina mit ihrer Familie. Die kleine Alina überlebte die schwere Zeit nach der Frühgeburt, ihre ...
Corina mit ihrer Familie. Die kleine Alina überlebte die schwere Zeit nach der Frühgeburt, ihre Zwillingsschwester hatte keine Chance. Mama Corina spendete ihre Muttermilch.(Bild: privat)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Über viele Wochen kämpften frühgeborene Zwillinge im Linzer Kepler Klinikum ums Überleben, geschafft hat es dann aber nur die kleine Alina. Ihre Mama stellte dennoch ihre Muttermilch für andere betroffene Kinder zur Verfügung.

Es war eine belastende Zeit für die gesamte Familie, doch auch in dieser schwierigen Situation zeigte Mama Corina ihr großes Helferherz.

Nur ein Baby überlebte
Viel zu früh kamen ihre Zwillinge im Kepler Uniklinikum in Linz zur Welt. Über viele Wochen hinweg wurden die beiden Mädchen auf der Neonatologie betreut, wo man um das Leben der Neugeborenen kämpfte. Am Ende überlebte leider nur die tapfere Alina. Für ihren Zwilling waren die ganzen Strapazen zu groß.

Aus Dankbarkeit und dem Wunsch, etwas zurückzugeben, wollte ich andere Babys mit meiner Muttermilch unterstützen. Es war mir ein Anliegen.

Corina half anderen Frühgeborenen

Während des langen Krankenhausaufenthalts wollte Mama Corina die Zeit sinnvoll nutzen und anderen Familien, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, einen Funken Hoffnung schenken. „Ich habe mich dazu entschieden, Muttermilch zu spenden, da ich selbst erfahren habe, wie wichtig Frauenmilch ist. Da meine Kinder zu früh geboren wurden, haben sie selbst gespendete Frauenmilch erhalten“, erklärt die Mama.

Unterstützt Immunsystem und fördert Entwicklung
Rund 30 Liter Milch konnte die Neo-Mutter zur Verfügung stellen. „Nach der Freigabe erfolgten eine schonende Pasteurisierung sowie eine kontrollierte Lagerung. Durch diese großzügige Spende konnten 29 kleine Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgt werden“, freute man sich beim Kepler Klinikum über die Spende.

Aber wer genau profitierte davon? 
Spendermilch kommt vor allem bei Frühgeborenen und kranken Neugeborenen zum Einsatz, wenn die eigene Muttermilch noch nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung steht. In vielen Fällen wird sie auch als wichtiger Teil der Therapie eingesetzt: „Gerade für Früh- und kranke Neugeborene ist Muttermilch von zentraler Bedeutung: Sie unterstützt das Immunsystem, kann vor schweren Komplikationen schützen und fördert die Entwicklung.“

„Krone“-Kommentar
Hut ab vor dieser Entscheidung

Während viele Eltern in einer solchen Ausnahmesituation verständlicherweise nur versuchen, irgendwie durchzuhalten, hat Mama Corina trotz eigener Sorgen und unermesslicher Trauer an andere gedacht. Vor dieser Entscheidung kann man nur den Hut ziehen.

(Bild: Krone KREATIV/Alexander Schwarzl, Markus Wenzel)

Ihr Entschluss, Muttermilch zu spenden und damit anderen Betroffenen zu helfen, ist ein wirklich beeindruckendes Zeichen von Mitgefühl und Stärke. Denn anstatt im Abfall landete die Muttermilch genau dort, wo sie tatsächlich benötigt wurde. Dass damit gleich 29 kleinen Kindern und deren Familien geholfen wurde und Hoffnung geschenkt werden konnte, ist natürlich umso schöner.

