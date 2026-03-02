Tochter starb: 30 Liter Muttermilch gespendet

Aber wer genau profitierte davon?

Spendermilch kommt vor allem bei Frühgeborenen und kranken Neugeborenen zum Einsatz, wenn die eigene Muttermilch noch nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung steht. In vielen Fällen wird sie auch als wichtiger Teil der Therapie eingesetzt: „Gerade für Früh- und kranke Neugeborene ist Muttermilch von zentraler Bedeutung: Sie unterstützt das Immunsystem, kann vor schweren Komplikationen schützen und fördert die Entwicklung.“