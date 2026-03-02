Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Urteil wegen Nötigung

Mann drohte Schwester: „Ich werde dich erhängen“

Vorarlberg
02.03.2026 18:00
Der Angeklagte wollte seine Schuld vor Gericht nicht einsehen.
Der Angeklagte wollte seine Schuld vor Gericht nicht einsehen.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) musste sich am Montag ein 30-jähriger Tschetschene wegen Nötigung verantworten. Der mehrfach einschlägig Vorbestrafte hatte seine 16-jährige Schwester mit massiven Drohungen eingeschüchtert, damit sie soziale Medien nicht mehr nutzt.

0 Kommentare

Schon vor Prozessbeginn war klar: Hier geht es um mehr als nur Streit. Die junge Schwester wollte nur aussagen, wenn sie ihrem Bruder nicht begegnen muss. Richter Alexander Wehinger organisierte deshalb den Ablauf so, dass sich die beiden im Gerichtsgebäude nicht über den Weg liefen.

Die junge Frau schilderte vor Gericht einen Tag im Juni des vergangenen Jahres, der ihr offenbar bis heute nachgeht. Ihr Bruder habe auf ihrem Handy Social-Media-Kontakte entdeckt – vor allem zu Burschen. „Ich habe sonst alles rechtzeitig gelöscht“, so die 16-Jährige. Doch diesmal sei es anders gewesen: Er habe ihr das Handy weggenommen, Nachrichten durchforstet und sei „komplett ausgerastet“. Dann die schweren Vorwürfe: Er soll ihr mit Erhängen und Erdrosseln gedroht haben.

Privatbeteiligten-Vertreterin Ariana Etefagh und Staatsanwältin Claudia Buss-Gerst- Grasser ...
Privatbeteiligten-Vertreterin Ariana Etefagh und Staatsanwältin Claudia Buss-Gerst- Grasser waren sich einig: „Der Angeklagte hat aus seinen Vorstrafen nichts gelernt.“(Bild: Chantall Dorn)

Als Grund nannte sie religiöse Vorstellungen und die Angst des Bruders, sie könnte über soziale Netzwerke „schlechte Menschen kennenlernen“. Der 30-Jährige wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Er sei nicht schuldig, sagte er. „Es würde mir nie in den Sinn kommen, meiner Schwester zu drohen.“ Schon früher habe es ähnliche Vorwürfe der älteren Schwester gegeben – und auch damals sei er seiner Meinung nach zu Unrecht verurteilt worden. Privatbeteiligten-Vertreterin Ariana Etefagh zeichnete jedoch ein anderes Bild. „Der Angeklagte sieht sich als Bestimmer in der Familie und versucht, Kontrolle auszuüben.“ Aus früheren Verurteilungen habe er offenbar nichts gelernt.

Der Angeklagte akzeptierte das Urteil
Am Ende glaubte das Gericht der Darstellung des Opfers. Das Urteil: neun Monate Freiheitsstrafe, davon sechs Monate bedingt. Obwohl der Tschetschene die Straftaten während offener Probezeit begangen hatte, sah Richter Alexander Wehinger vom Widerruf der damals verhängten bedingten Haftstrafe von drei Monaten ab, verlängerte jedoch die Probezeit auf fünf Jahre.

Das Urteil begründete der Rat so: „Man hat Ihrer Schwester deutlich angemerkt, wie sehr sie unter der familiären Situation leidet. Sie hat Sie nicht über Gebühr belastet, sondern ruhig, detailliert und glaubwürdig ausgesagt.“ Der Tschetschene akzeptierte das Urteil. Ob er die Haftstrafe antreten muss oder doch den Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest genehmigt bekommt, ist noch offen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
02.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 10°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 13°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
2° / 9°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
2° / 11°
Symbol wolkig

krone.tv

Live
krone.at-Liveticker
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.189 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
403.212 mal gelesen
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
286.721 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3893 mal kommentiert
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
3127 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
1295 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Urteil wegen Nötigung
Mann drohte Schwester: „Ich werde dich erhängen“
„Schön wär‘s“
Grüne präsentieren Kampagne zum Weltfrauentag
Schwerer Arbeitsunfall
Lehrling schoss sich Nagel in den Oberschenkel
Mehrere Negativrekorde
Nur 13 Siege in 48 Spielen – die Pioneers-Bilanz
Wie in Piefke-Saga
Deutsche versinken bis zum Bauch im Schnee
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf