Mann drohte Schwester: „Ich werde dich erhängen“

Als Grund nannte sie religiöse Vorstellungen und die Angst des Bruders, sie könnte über soziale Netzwerke „schlechte Menschen kennenlernen“. Der 30-Jährige wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Er sei nicht schuldig, sagte er. „Es würde mir nie in den Sinn kommen, meiner Schwester zu drohen.“ Schon früher habe es ähnliche Vorwürfe der älteren Schwester gegeben – und auch damals sei er seiner Meinung nach zu Unrecht verurteilt worden. Privatbeteiligten-Vertreterin Ariana Etefagh zeichnete jedoch ein anderes Bild. „Der Angeklagte sieht sich als Bestimmer in der Familie und versucht, Kontrolle auszuüben.“ Aus früheren Verurteilungen habe er offenbar nichts gelernt.