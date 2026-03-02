Wegen Tumor aus Reha delogiert: Klage eingebracht

E-Mail der Leiterin stellte Leben erneut auf den Kopf

Vor Gericht zieht die 54-Jährige, weil sie im Juni 2025 ein weiteres Mal aus der Bahn geworfen wurde. Kurz nach der Rückkehr von einer planmäßigen Unterbrechung des Therapieaufenthaltes im Rehabilitationszentrum Meidling für eine Gehirn-OP verlor sie den so wichtigen Reha-Platz – nachdem sie aufgrund von Kreislaufproblemen, offenbar gegen ihren Willen, ins Spital gebracht worden war. Der Ehemann Doktor Z., selbst renommierter Arzt, erinnert sich: „Ich hab eine E-Mail von der Leiterin bekommen, dass meine Frau nicht zurückkehren dürfe. Die Tumorbehandlung stehe im Vordergrund und nicht die Reha.“