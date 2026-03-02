Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnspiel

„The Bride“ mit Christian Bale kommt in die Kinos

Gewinnspiele
02.03.2026 16:37
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 5. März startet der Oscar-nominierte Film „The Bride – Es lebe die Braut!“ in den österreichischen Kinos und erzählt die Geschichte rund um die groteske und alles verzehrende Liebe zwischen Frank und Buckley – besser bekannt unter Frankensteins Monster und seiner einzig wahren Liebe. Die „Krone“ verlost passend dazu Kinotickets. 

Der einsame Frankenstein (Bale) reist ins Chicago der 1930er-Jahre, um die geniale Wissenschaftlerin Dr. Euphronius (gespielt von der für fünf Oscars nominierten Annette Bening) zu bitten, eine Gefährtin für ihn zu erschaffen. Die beiden reanimieren eine ermordete junge Frau – „die Braut“ (Buckley) ist geboren. Doch was sich daraufhin entfaltet, sprengt all ihre Erwartungen: Mord! Besessenheit! Eine entfesselte, radikale Kulturbewegung! Und mitten in diesem Strudel ein geächtetes Paar, verstrickt in eine Romanze, deren heiße Glut zugleich entflammt und zerstört.

(Bild: © 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. / Constantin Film Österreich)

An der Seite von Buckley, Bale und Bening sind Peter Sarsgaard, Oscar- Kandidat Jake Gyllenhaal und Oscar-Gewinnerin Penélope Cruz zu sehen. Maggie Gyllenhaal führte Regie nach einem von ihr selbst verfassten Drehbuch. Außerdem produzierte sie den Film gemeinsam mit der Oscar-Kandidatin Emma Tillinger Koskoff sowie Talia Kleinhendler und Osnat Handelsman-Keren.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Filmstart am 5. März 4x2 Kinogutscheine. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 5. März, 09:00 Uhr

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
02.03.2026 16:37
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.092 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
402.840 mal gelesen
Ausland
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
264.924 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3893 mal kommentiert
Ausland
Tausende Österreicher im Nahen Osten gestrandet
2852 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
1599 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf