„The Bride“ mit Christian Bale kommt in die Kinos

Am 5. März startet der Oscar-nominierte Film „The Bride – Es lebe die Braut!“ in den österreichischen Kinos und erzählt die Geschichte rund um die groteske und alles verzehrende Liebe zwischen Frank und Buckley – besser bekannt unter Frankensteins Monster und seiner einzig wahren Liebe. Die „Krone“ verlost passend dazu Kinotickets.
Der einsame Frankenstein (Bale) reist ins Chicago der 1930er-Jahre, um die geniale Wissenschaftlerin Dr. Euphronius (gespielt von der für fünf Oscars nominierten Annette Bening) zu bitten, eine Gefährtin für ihn zu erschaffen. Die beiden reanimieren eine ermordete junge Frau – „die Braut“ (Buckley) ist geboren. Doch was sich daraufhin entfaltet, sprengt all ihre Erwartungen: Mord! Besessenheit! Eine entfesselte, radikale Kulturbewegung! Und mitten in diesem Strudel ein geächtetes Paar, verstrickt in eine Romanze, deren heiße Glut zugleich entflammt und zerstört.
An der Seite von Buckley, Bale und Bening sind Peter Sarsgaard, Oscar- Kandidat Jake Gyllenhaal und Oscar-Gewinnerin Penélope Cruz zu sehen. Maggie Gyllenhaal führte Regie nach einem von ihr selbst verfassten Drehbuch. Außerdem produzierte sie den Film gemeinsam mit der Oscar-Kandidatin Emma Tillinger Koskoff sowie Talia Kleinhendler und Osnat Handelsman-Keren.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Filmstart am 5. März 4x2 Kinogutscheine. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 5. März, 09:00 Uhr