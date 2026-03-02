Vorteilswelt
Keine Epidemie mehr

Grippewelle ist in Österreich offiziell vorbei

Gesund
02.03.2026 16:39
(Bild: Malena Brenek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit den aktuell frühlingshaften Temperaturen ist auch die Grippewelle zu Ende gegangen. „Über die vergangenen Wochen zeigte sich ein kontinuierlich abfallender Trend, welcher in Kalenderwoche 08/09 schließlich unter das epidemische Niveau gefallen ist“, verkündete das National Influenza Center Austria am Montag.

In der Saison 2025/2026 gab es einige Besonderheiten: So trat die Grippewelle etwa vier Wochen früher als sonst ein – zudem trat eine neue Variante auf.

  Die Intensität lässt sich der Aussendung zufolge im mittleren Bereich einordnen, auffallend war eine starke Dominanz des Influenza-A-Subtyps H3N2 in der ersten Hälfte. Diese wurde aber gegen Ende der Welle immer weiter durch den Influenza-A-Subtyp H1N1pdm09 ausgeglichen.

Nur mehr mit einzelnen Fällen zu rechnen
„Besonders das Ausbleiben einer Influenza B Aktivität hat dazu beigetragen, dass diese Welle in ihrer Intensität abgeschwächt wurde“, schrieben die Mediziner. Mit weiteren, sporadischen Influenza A Fällen ist noch für einige Zeit zu rechnen.

