Grippewelle ist in Österreich offiziell vorbei

Mit den aktuell frühlingshaften Temperaturen ist auch die Grippewelle zu Ende gegangen. „Über die vergangenen Wochen zeigte sich ein kontinuierlich abfallender Trend, welcher in Kalenderwoche 08/09 schließlich unter das epidemische Niveau gefallen ist“, verkündete das National Influenza Center Austria am Montag.
In der Saison 2025/2026 gab es einige Besonderheiten: So trat die Grippewelle etwa vier Wochen früher als sonst ein – zudem trat eine neue Variante auf.
Die Intensität lässt sich der Aussendung zufolge im mittleren Bereich einordnen, auffallend war eine starke Dominanz des Influenza-A-Subtyps H3N2 in der ersten Hälfte. Diese wurde aber gegen Ende der Welle immer weiter durch den Influenza-A-Subtyp H1N1pdm09 ausgeglichen.
Nur mehr mit einzelnen Fällen zu rechnen
„Besonders das Ausbleiben einer Influenza B Aktivität hat dazu beigetragen, dass diese Welle in ihrer Intensität abgeschwächt wurde“, schrieben die Mediziner. Mit weiteren, sporadischen Influenza A Fällen ist noch für einige Zeit zu rechnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.