Stocker: „Terror des Iran-Regimes muss enden“

„Diplomatie muss wieder Raum bekommen“

Er habe auch bereits mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefoniert und sich über die aktuelle Lage ausgetauscht. In Brüssel würden laufend Sitzungen stattfinden, auch sei man im engen Austausch mit den Partnern in der Region. „Wer diese kriegerischen Auseinandersetzungen beobachtet, erkennt etwa die Wichtigkeit von Sky Shield“, erklärte der Kanzler in Bezug auf das geplante europäische Luftsicherungs- und Raketenabwehrprogramm. Österreichs Beteiligung daran hatte aufgrund der nach wie vor geltenden Neutralität eine Kontroverse ausgelöst.