Im selbstfahrenden Bus durch die Weststeiermark

So wie gestern zwischen Groß St. Florian und Stainz, wo die Alltagstauglichkeit dieser Mobilitäts-Revolution auf die Probe gestellt wurde. Wirtschaftskammer-Regionalstellenobmann Manfred Kainz lotste seine Kärntner Kollegen erst mit der Koralmbahn in die Steiermark und setzte sie dann in einen hochmodernen fahrerlosen Bus der AlpLab GmbH. „Dieses Demo-Fahrzeug ist das größte bereits automatisierte und stammt aus steirischer Produktion“, ist AlpLab-Chef Christoph Knauder stolz. Aus Sicherheitsgründen und weil die rechtlichen Rahmenbedingungen noch fehlen, saß Kollege Martin Aichholzer am Steuer: „Im Testbetrieb können wir schauen, wie wir die neue Technologie noch weiterbringen können.“