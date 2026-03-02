Im selbstfahrenden Bus durch die Weststeiermark

Die „Krone“ saß im „Premierenbus“: Am Montagnachmittag setzte sich am Bahnhof Weststeiermark erstmals ein vollautomatisierter Bus in Bewegung, der in naher Zukunft fahrerlos als Zubringer zur Koralmbahn dienen soll. 19 Unternehmen sind bei dem Mega-Projekt mit an Bord.
Großer Bahnhof Montagnachmittag auf dem Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian: Landesregierer, Firmen- und Pressevertreter sowie Wirtschaftskammer-Funktionäre aus der Steiermark und Kärnten gingen, salopp gesagt, Bus fahren. Aber nicht etwa, weil die Koralmbahn gestreikt hätte, sondern wegen „Roberta“.
Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein millionenschweres Forschungsprojekt mit 19 Partnern aus Verkehr, Wissenschaft und Wirtschaft, das zum Ziel hat, hochautomatisierte Busse auf unsere Straßen zu bringen. Derzeit ist es noch Zukunftsmusik, aber in den nächsten Jahren werden Fahrzeuge ohne Chauffeur hinter dem Lenkrad auch auf heimischen Fahrbahnen unterwegs sein.
So wie gestern zwischen Groß St. Florian und Stainz, wo die Alltagstauglichkeit dieser Mobilitäts-Revolution auf die Probe gestellt wurde. Wirtschaftskammer-Regionalstellenobmann Manfred Kainz lotste seine Kärntner Kollegen erst mit der Koralmbahn in die Steiermark und setzte sie dann in einen hochmodernen fahrerlosen Bus der AlpLab GmbH. „Dieses Demo-Fahrzeug ist das größte bereits automatisierte und stammt aus steirischer Produktion“, ist AlpLab-Chef Christoph Knauder stolz. Aus Sicherheitsgründen und weil die rechtlichen Rahmenbedingungen noch fehlen, saß Kollege Martin Aichholzer am Steuer: „Im Testbetrieb können wir schauen, wie wir die neue Technologie noch weiterbringen können.“
Zubringer zur Koralmbahn
Super-Fahrzeuge wie dieses sollen als Zubringer zur Koralmbahn eingesetzt werden – „und Arbeitnehmer zu ihren Betrieben bringen, damit auch die Wirtschaft profitiert“, drückt Manfred Kainz aufs Gaspedal. „In naher Zukunft wollen wir so etwa den Bahnhof Weststeiermark mit Deutschlandsberg verbinden.“
Unterstützung signalisieren Landesrat Willi Ehrenhöfer und LH-Vize Manuela Khom (ÖVP): „In San Francisco gibt’s schon selbstfahrende Taxis, das wird auch bei uns möglich sein!“
