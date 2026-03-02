„Aus Gummi gemacht“: Ski-Beauty scherzt nach Sturz

Glück im Unglück: Die Italienerin Roberta Melesi stürzte am Sonntag im Super-G von Soldeu schwer, kam wie durch ein Wunder ohne Verletzung davon. Das habe sie wohl ihrer Mutter zu verdanken, scherzte die 29-Jährige im Anschluss.
„Danke Mama, dass du mich aus Gummi gemacht hast“, war Melesi froh, dass sie nach dem Abflug im Mittelteil (siehe Video unten), als sie sich auch fies das Knie verdrehte, ohne Blessuren die Heimreise antreten konnte.
„Manche Tage erinnern einen daran, dass ein einziger Moment alles verändern kann. Ich bedanke mich bei allen, die sich um mich gekümmert haben. Mir geht es gut, nur ein paar Wehwehchen, nichts Ernstes“, schrieb die Italienerin via Instagram.
Melesi hatte es in dieser Saison viermal unter die Top 15 geschafft, beim letzten Super-G vor Olympia in Crans-Montana wurde sie sogar Vierte. Dennoch reichte es knapp nicht für eine Nominierung für die Winterspiele in ihrer Heimat.
Deshalb wollte sie nun in Soldeu richtig angreifen – nach dem Ausfall in der Abfahrt am Freitag und Platz 21 im ersten Super-G am Samstag folgte am Sonntag dann der fiese Abflug. Also ein Wochenende zum Vergessen für die Italienerin ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.