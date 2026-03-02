Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abflug ohne Folgen

„Aus Gummi gemacht“: Ski-Beauty scherzt nach Sturz

Ski Alpin
02.03.2026 17:44
Roberta Melesi
Roberta Melesi(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Glück im Unglück: Die Italienerin Roberta Melesi stürzte am Sonntag im Super-G von Soldeu schwer, kam wie durch ein Wunder ohne Verletzung davon. Das habe sie wohl ihrer Mutter zu verdanken, scherzte die 29-Jährige im Anschluss.

0 Kommentare

„Danke Mama, dass du mich aus Gummi gemacht hast“, war Melesi froh, dass sie nach dem Abflug im Mittelteil (siehe Video unten), als sie sich auch fies das Knie verdrehte, ohne Blessuren die Heimreise antreten konnte.

„Manche Tage erinnern einen daran, dass ein einziger Moment alles verändern kann. Ich bedanke mich bei allen, die sich um mich gekümmert haben. Mir geht es gut, nur ein paar Wehwehchen, nichts Ernstes“, schrieb die Italienerin via Instagram.

Melesi hatte es in dieser Saison viermal unter die Top 15 geschafft, beim letzten Super-G vor Olympia in Crans-Montana wurde sie sogar Vierte. Dennoch reichte es knapp nicht für eine Nominierung für die Winterspiele in ihrer Heimat.

(Bild: AP/Marco Trovati)

Deshalb wollte sie nun in Soldeu richtig angreifen – nach dem Ausfall in der Abfahrt am Freitag und Platz 21 im ersten Super-G am Samstag folgte am Sonntag dann der fiese Abflug. Also ein Wochenende zum Vergessen für die Italienerin ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
02.03.2026 17:44
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.189 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
403.212 mal gelesen
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
286.721 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3893 mal kommentiert
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
3127 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
1295 mal kommentiert
Mehr Ski Alpin
Abflug ohne Folgen
„Aus Gummi gemacht“: Ski-Beauty scherzt nach Sturz
Doppel-Olympiasiegerin
„Körper fordert Tribut“: Saison-Aus für Brignone!
Rührende Botschaft
Vonn zu Hause, aber „harte Realität“ holt sie ein
Nach fast 22 Saisonen
Nationenwechsler Baumann beendet seine Karriere!
Frecher Seitenhieb
„Wegen Englisch“: Armin Assinger neckt Pariasek

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf