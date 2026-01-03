Horror-Feuer: Barbesitzer hat dunkle Vergangenheit

Besitzer hatte Bar selbst umgebaut

Mittlerweile ist bekannt, dass das Moretti selbst die Bar, die für viele zur Todesfalle wurde, umgebaut hatte. Dabei hatte er auch die Treppe, welche zum Ausgang führte, schmaler gemacht. Einer regionalen Zeitung erklärte Moretti 2016 stolz, er habe „fast alles selbst gemacht“. Fotos auf Social Media zeigen Arbeiter beim Anbringen der Akustik-Schaumstoffplatten, die sich in der Nacht rasend schnell entflammt haben. Ein Facebook-User schreibt: „Jacques und Jessica Moretti, ihr habt Blut an euren Händen“.