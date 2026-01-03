Inferno in der Schweiz
Horror-Feuer: Barbesitzer hat dunkle Vergangenheit
Nach dem tödlichen Brand in Crans-Montana sieht sich der Barbesitzer – Jacques Moretti – heftiger Kritik ausgesetzt, die Polizei ermittelt gegen den Unternehmer. Jetzt sind neue Details über den Betreiber aufgekommen: Der 49-Jährige soll für die französische Polizei kein Unbekannter sein.
Gegen den von Korsika stammende Mann und seine Frau wurden nun Ermittlungen eingeleitet. Inzwischen wurden der Pariser Zeitung „Le Parisien“ außerdem brisante Details über den Ladenbesitzer zugespielt; Jacques Moretti sei der Polizei in Frankreich bereits bekannt.
Besitzer soll in Haft gewesen sein
Vor 30 Jahren soll Moretti zum Zuhälter-Milieu gehört haben. Die Behörden hätten ihn wegen Betrugs, Entführung und Freiheitsberaubung auf dem Radar gehabt. Um die Jahrtausendwende soll der heute 49-Jährige deshalb sogar im Gefängnis gesessen haben. Laut einer Polizeiquelle habe er sich mittlerweile von dem organisierten Verbrechen distanziert.
Ermittlungen gegen Paar eingeleitet
Gegen die Betreiber der abgebrannten Bar in Crans-Montana in der Schweiz sind Ermittlungen eingeleitet worden. „Ihnen werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen“, teilte die Polizei mit. Die Walliser Staatsanwaltschaft habe „eine Strafuntersuchung“ eröffnet, hieß es am Samstagnachmittag.
Besitzer hatte Bar selbst umgebaut
Mittlerweile ist bekannt, dass das Moretti selbst die Bar, die für viele zur Todesfalle wurde, umgebaut hatte. Dabei hatte er auch die Treppe, welche zum Ausgang führte, schmaler gemacht. Einer regionalen Zeitung erklärte Moretti 2016 stolz, er habe „fast alles selbst gemacht“. Fotos auf Social Media zeigen Arbeiter beim Anbringen der Akustik-Schaumstoffplatten, die sich in der Nacht rasend schnell entflammt haben. Ein Facebook-User schreibt: „Jacques und Jessica Moretti, ihr habt Blut an euren Händen“.
Barbesitzer: „Alles lief nach Vorschrift“
Die Bar „Le Constellation“ sei „dreimal innerhalb von zehn Jahren“ kontrolliert worden, wie der Besitzer und Geschäftsführer Medien gegenüber sagte. Er versicherte, dass „alles im Rahmen der Normen“ erfolgt sei und versprach, bei der Untersuchung zu kooperieren. Die Besitzer sind ein französisches Ehepaar. „Alles lief nach den Vorschriften“, sagte der Mann der „Tribune de Genève“ und „24 heures“.
Jessica Moretti war bei Brand vor Ort
Jessica und Jacques Moretti haben sich in den vergangenen Jahren ein kleines Gastro-Imperium aufgebaut und besitzen mehrere Etablissements in Crans-Montana. Frau Moretti war offenbar vor Ort, als die Bar abbrannte und soll leichte Verletzungen an der Hand erlitten haben. Jacques war nicht im „Le Constellation“ als das Unglück passierte.
