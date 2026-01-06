Sozialhilfe: Kosten für Gesundheit explodieren

Es ist eine einfache Frage, die nun die ÖVP an die Stadt gestellt hat: „Wie hoch waren die Gesamtausgaben der Stadt Wien für die Übernahme der Krankenversicherungsbeiträge von Mindestsicherungsbeziehern?“ Es geht um die allgemeinen Gesundheitskosten, die natürlich auch vom Steuerzahler getragen werden. Die Beantwortung zeigt: sie sind regelrecht explodiert.