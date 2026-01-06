Vorteilswelt
Es geht um Millionen

Sozialhilfe: Kosten für Gesundheit explodieren

Wien
06.01.2026 19:00
(Bild: stock.adobe.com)

Wer Mindestsicherung erhält, lebt nicht nur von den Sozialleistungen allein – sondern erzeugt weitere Kosten als Begleiterscheinung. Etwa bei den Krankenversicherungsbeiträgen. Die sind in Wien regelrecht explodiert. Es geht um viele Millionen Euro für die Gesundheit der Bezieher.

Es ist eine einfache Frage, die nun die ÖVP an die Stadt gestellt hat: „Wie hoch waren die Gesamtausgaben der Stadt Wien für die Übernahme der Krankenversicherungsbeiträge von Mindestsicherungsbeziehern?“ Es geht um die allgemeinen Gesundheitskosten, die natürlich auch vom Steuerzahler getragen werden. Die Beantwortung zeigt: sie sind regelrecht explodiert.

