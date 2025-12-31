„…sonst wird aus drei Millimetern ein Zentimeter!“

„Ich finde das gut. Es sind viele Kontrollen, es wird genauer hingeschaut. Das hat sich jede Nation gewünscht“, sagte Andreas Widhölzl. Dass keine Ausnahmen mehr gemacht werden und es selbst bei Millimeter-Entscheidungen keine Toleranz bei der Regel-Auslegung gibt, sieht der ÖSV-Cheftrainer positiv. „Natürlich sind drei Millimeter nicht viel, aber man muss konsequent sein, sonst werden aus 0,3 dann 0,8 und irgendwann ein Zentimeter. In der Formel 1 haben sie bei Norris im vorletzten Rennen auch nicht die Augen zugedrückt, sondern das ganze Team disqualifiziert.“