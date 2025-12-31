Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Anzug-Skandal

„…sonst wird aus drei Millimetern ein Zentimeter!“

Ski Nordisch
31.12.2025 09:58
Oberstdorf-Pechvogel Timi Zajc
Oberstdorf-Pechvogel Timi Zajc(Bild: Andreas Tröster)

Zehn Monate nach dem norwegischen Manipulationsskandal sind die Skisprung-Anzüge bei der Vierschanzentournee wieder in den Fokus gerückt. Dem zum Auftakt in Oberstdorf zweitplatzierten Timi Zajc wurden drei Millimeter bei der Beinlänge zum Verhängnis, der Slowene wurde disqualifiziert und musste den Traum vom Tourneesieg begraben. Von österreichischer Seite wird der härtere Kurs der FIS-Kontrolleure begrüßt, die seit dieser Saison Vergehen besonders streng ahnden.

0 Kommentare

„Ich finde das gut. Es sind viele Kontrollen, es wird genauer hingeschaut. Das hat sich jede Nation gewünscht“, sagte Andreas Widhölzl. Dass keine Ausnahmen mehr gemacht werden und es selbst bei Millimeter-Entscheidungen keine Toleranz bei der Regel-Auslegung gibt, sieht der ÖSV-Cheftrainer positiv. „Natürlich sind drei Millimeter nicht viel, aber man muss konsequent sein, sonst werden aus 0,3 dann 0,8 und irgendwann ein Zentimeter. In der Formel 1 haben sie bei Norris im vorletzten Rennen auch nicht die Augen zugedrückt, sondern das ganze Team disqualifiziert.“

Lesen Sie auch:
Timi Zajc
Nach Disqualifikation
Slowene reagiert: „Lasst uns den Anzug stretchen“
30.12.2025

„Für ihn ist es extrem bitter!“
Bei Zajc war die Beininnenlänge des Anzugs um drei Millimeter zu kurz, wodurch im Schritt eine größere Tragfläche hätte entstehen können und damit ein Vorteil im Flug. „Das macht viel aus“, betonte Widhölzl. Natürlich, ergänzte der Coach, seien alle Anzüge am Limit genäht, „weil du nichts herschenken willst. Aber es muss im Reglement sein.“

Lesen Sie auch:
Nach dem zweiten Platz von Daniel Tschofenig in Oberstdorf gab es anonyme Vorwürfe gegen ...
Krone Plus Logo
Norwegische Giftpfeile
Widhölzl: „Alles legal – Vorwürfe sind Blödsinn!“
31.12.2025

Titelverteidiger Daniel Tschofenig fühlte mit seinem Konkurrenten mit. „Für ihn ist es extrem bitter, weil er gut gesprungen ist und es ziemlich sicher auch nicht das war, was ihn aufs Podium gebracht hat“, sagte der Kärntner. „Aber Regeln sind Regeln. Wenn man jemanden durchwinkt, nur weil es die Tournee ist, öffnet man wieder Türen für die nächsten Springen.“

Lesen Sie auch:
Felix Hoffmann
Disqualifikation
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
29.12.2025

Tschofenig vor Kontrollen entspannt
Tschofenig selbst verspüre keine Nervosität vor den Kontrollen. „Wir wissen eigentlich immer, dass unser Zeug passt“, betonte Österreichs Sportler des Jahres. Deshalb gehe er immer sehr entspannt zu den Kontrolleuren. Zu diesen gehört seit Saisonbeginn der Tiroler Mathias Hafele, der als ehemaliger Skispringer alle Tricks kennt. Gemeinsam mit seinem Landsmann Jürgen Winkler zeichnet er für den Kurswechsel der FIS verantwortlich.

„Es ist ein Lernprozess, sie machen es sehr gut. Man hat das Gefühl, es gibt eine Linie“, sagte Widhölzl. Der Kärntner Christian Kathol hatte sein Amt als FIS-Chefkontrolleur wenige Monate nach dem WM-Skandal in Trondheim, als das norwegische Team seine Anzüge bewusst manipuliert hatte, zurückgelegt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
314.959 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
103.663 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
92.059 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Mehr Ski Nordisch
Nach Anzug-Skandal
„…sonst wird aus drei Millimetern ein Zentimeter!“
Krone Plus Logo
Norwegische Giftpfeile
Widhölzl: „Alles legal – Vorwürfe sind Blödsinn!“
Skisprung-Meilenstein
Nur mehr wenige Hürden für Frauen-Tournee!
Nach Disqualifikation
Slowene reagiert: „Lasst uns den Anzug stretchen“
Traum von Olympia
„Dino“ Kasai (53) stiehlt Superstar die Show

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf