Jetzt schlafen Obdachlose schon direkt vor Rathaus

Die Temperaturen sind nach dem vorfrühlingshaften Geplänkel wieder in den Keller gerasselt. Da suchen sich auch Obdachlose, die – freiwillig oder unfreiwillig – keine Notschlafstelle aufsuchen, verstärkt Plätze, die windgeschützt und relativ sicher sind. Und die vielleicht durch Lüftungsschlitze noch Abwärme der Gebäude abgeben. Haus- und Geschäftseingänge sind daher beliebtes Ziel.