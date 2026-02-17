Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für „Lichtblickhof“

Wiener läuft bei Minusgraden für kranke Kinder

Tierecke
17.02.2026 05:20
Wolfgang Egger geht als einziger Österreicher an den Start im hohen Norden. Sein Ziel: nicht nur ...
Wolfgang Egger geht als einziger Österreicher an den Start im hohen Norden. Sein Ziel: nicht nur durchkommen, sondern Geld für das tiergestützte Kinder-Hospiz „Lichtblickhof“ zu sammeln.(Bild: Krone KREATIV/Julia Salzer, zVg)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Nicht nur bei Olympia werden derzeit Höchstleistungen erbracht. Heute früh fiel in der unendlichen Weite Schwedisch‑Lapplands der Startschuss für den „Ice Ultra Marathon“. Als einziger Österreicher ist der Wiener Wolfgang Egger dabei. Nicht nur um seine eigenen Grenzen zu sprengen, sondern auch um das Kinder-Hospiz „Lichtblickhof“ zu unterstützen. 

0 Kommentare

Noch bevor die Sonne über der verschneiten Tundra aufgeht, ziehen die Läufer Kilometer um Kilometer durch eisige Wälder, über gefrorene Seen und endlose Schneeflächen – bei teils zweistelligen Minusgraden. Für viele Teilnehmer ist der Arctic Ice Ultra Marathon einer der härtesten Bewerbe Europas: 230 Kilometer in unbarmherziger Natur, ohne nennenswerte Zivilisation in Sicht. 

Eiskalt und unerbittlich
Die Herausforderungen des Ice Ultra sind enorm: Schneestürme, spiegelglatte Eisflächen und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt bringen die Läufer an ihre Grenzen, die kleinste Unachtsamkeit kann gefährlich werden.

230 Kilometer in fünf Etappen bringen die Läufer an ihre Grenzen. Bei Weitem nicht alle schaffen ...
230 Kilometer in fünf Etappen bringen die Läufer an ihre Grenzen. Bei Weitem nicht alle schaffen es bis ins Ziel.(Bild: beyondtheultimate)

Schlafmangel, Erschöpfung und die ständige Kälte machen aus einem ohnehin harten Marathon ein wahrhaft episches Abenteuer. Jeder Meter verlangt Disziplin, mentale Stärke und Durchhaltevermögen – Qualitäten, die Wolfgang Egger für seine Mission zu nutzen weiß.

Doch für Egger geht es um weit mehr als um sportliche Leistung. Der passionierte Läufer aus Wien hat bei diesem legendären Winterrennen eine Mission: Er sammelt Spenden für den Lichtblickhof, ein einzigartiges Kinderhospiz in Österreich. 

Entbehrungen, Kälte und Einsamkeit sind die Wegbegleiter der Sportler.
Entbehrungen, Kälte und Einsamkeit sind die Wegbegleiter der Sportler.(Bild: beyondtheultimate)

Tierische Therapeuten
Der „Lichtblickhof“ ist kein gewöhnliches Hospiz. Familien, deren Kinder von unheilbaren oder lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen sind, finden hier Unterstützung, Wärme und Sinn inmitten von Schmerz und Ungewissheit. Das Besondere: Therapiepferde und andere speziell ausgebildete Tiere sind dort Teil der medizinischen und psychosozialen Begleitung. Sie schenken Nähe, Vertrauen und echte Lichtblicke in oft dunklen Tagen.

Für Roswitha Zink (2.v.li.) und ihr Team am „Lichtblickhof“ ist jeder Euro willkommen, um die ...
Für Roswitha Zink (2.v.li.) und ihr Team am „Lichtblickhof“ ist jeder Euro willkommen, um die hohen Kosten zu stemmen.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Wenn ein Pferd an ein Kinderbett tritt, die warme Schnauze sanft an der Hand schnuppert oder ein Therapiehund liebevoll auf ein Knie legt, entstehen Momente, die Worte oft nicht beschreiben können – Momente, die den Familien neue Kraft geben. Diese tiergestützte Therapie ist ein wesentlicher Teil der Arbeit des Hospizes, das jährlich Hunderte Kinder und Jugendliche begleitet.

„Ich laufe nicht für mich“, sagt Egger zur „Krone“ bei seiner Abreise. „Ich starte auch für all jene, die kämpfen müssen, für Kinder, die jeden Tag mehr Mut zeigen, als ich es hier je brauchen werde.“ Sein Ziel ist klar: Jeder gespendete Euro soll direkt den Familien zugutekommen, für Therapien, Aufenthalte und all die kleinen Helfer auf vier Pfoten und Hufen, die den Kindern im Hospiz so viel schenken.

Wenn Sie Wolfgang Egger unterstützen möchten, können Sie das hier tun – jeder Euro hilft den Kindern am „Lichtblickhof“, besondere Momente voller Wärme und Geborgenheit zu erleben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
17.02.2026 05:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sie sind eigensinnig, grazil, haben sieben Leben und wissen ganz genau, wie sie den Menschen an ...
Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
166.161 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
132.125 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
114.312 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1330 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
986 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
841 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf