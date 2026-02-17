Wiener läuft bei Minusgraden für kranke Kinder

„Ich laufe nicht für mich“, sagt Egger zur „Krone“ bei seiner Abreise. „Ich starte auch für all jene, die kämpfen müssen, für Kinder, die jeden Tag mehr Mut zeigen, als ich es hier je brauchen werde.“ Sein Ziel ist klar: Jeder gespendete Euro soll direkt den Familien zugutekommen, für Therapien, Aufenthalte und all die kleinen Helfer auf vier Pfoten und Hufen, die den Kindern im Hospiz so viel schenken.

Wenn Sie Wolfgang Egger unterstützen möchten, können Sie das hier tun – jeder Euro hilft den Kindern am „Lichtblickhof“, besondere Momente voller Wärme und Geborgenheit zu erleben.