Schwerer Doppeleinsatz verlangte Helfern alles ab

Zweiter Einsatz binnen weniger Stunden

Wenig später folgte bereits der zweite Alarm. Ramsau-Kommandant Patrick Wierer bot die Hilfe seiner Einsatzkräfte beim Bezirksfeuerwehrkommandanten auch beim Großbrand in Ried an, wo zwei Wohnhäuser in Flammen standen, da seine Mannschaft noch einsatzbereit war. Dort halfen sie beim Aufbau der Zubringerleitung, so Kreidl: „Ein Schlauchcontainer mit 400 Meter aneinandergekoppelten Schläuchen war ihnen dabei eine große Hilfe, um dies rasch abzuarbeiten.“