Bluttat in Sydney
Messerangriff in belebter Fußgängerzone: Ein Toter
In Australiens Metropole Sydney hat ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Die Tat ereignete sich im Vorort Merrylands in einer stark frequentierten Fußgängerzone. Eine Person erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen.
Zwei weitere Personen wurden in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte behandelten nach Angaben des Senders „Sky News Australia“ einen 22-jährigen Mann mit Verletzungen am Hals und eine 47-jährige Frau mit Verletzungen im Bauch- und Brustbereich. Medien schrieben, beide schwebten in Lebensgefahr.
Täter amtsbekannt
Der Angreifer war nach der Tat zu Fuß geflüchtet. Kurze Zeit später wurde ein Mann in der Nähe festgenommen und zu einer Polizeistation gebracht. Er soll wegen kleinerer Delikte bereits polizeibekannt sein.
Die Hintergründe der Attacke sind noch unklar. Es soll aber keine Verbindungen zwischen den Opfern gegeben haben, wie Polizeisprecher Simon Glasser betonte. „Es scheint ein willkürlicher Angriff gewesen zu sein.“
Panikartige Szenen
Augenzeugen berichteten von panikartigen Szenen. Ein Mitarbeiter eines nahe gelegenen Geschäfts schilderte, er habe zunächst einen Schrei gehört, dann seien Menschen zu Hilfe geeilt. Kurz darauf seien ein Hubschrauber und mehrere Krankenwagen eingetroffen.
