Messerangriff in belebter Fußgängerzone: Ein Toter

Zwei weitere Personen wurden in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte behandelten nach Angaben des Senders „Sky News Australia“ einen 22-jährigen Mann mit Verletzungen am Hals und eine 47-jährige Frau mit Verletzungen im Bauch- und Brustbereich. Medien schrieben, beide schwebten in Lebensgefahr.