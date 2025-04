„Krone“ in Rom: Tausende vor aufgebahrtem Papst

Rom rüstet sich für Begräbnis am Samstag

Bei all dem Ansturm ist das noch nicht einmal ein Bruchteil davon, was sich beim eigentlichen Begräbnis am Samstag abspielen wird: neben hunderttausenden Pilgern werden auch hunderte Staats- und Regierungschefs teilnehmen werden. Der Minister für Zivilschutz, Nello Musumeci, erklärte, es sei noch nicht abschätzbar, wie viele Personen zur Trauerzeremonie für den Papst nach Rom reisen werden. Als Vorbild soll die Trauerzeremonie für Johannes Paul II. im April 2005 dienen, an der über eine Million Menschen teilnahmen.