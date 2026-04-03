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Zuletzt in Norwegen

Neuer Damenchef? Ein Name ist deutlich zu hören

Ski Alpin
03.04.2026 05:55
Hannes Zöchling (r.) mit Alpinchef Christian Mitter
Hannes Zöchling (r.) mit Alpinchef Christian Mitter(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Wer wird nach dem Abgang von Roland Assinger neuer Damenchef der Österreicherinnen? Das Rauschen im Buschfunk wird lauter – und man hört vor allem einen Namen: Hannes Zöchling! 

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Wird im ÖSV ein Cheftrainer gesucht, brodelt die Gerüchteküche für gewöhnlich rasch und heftig, wie ein Vulkan vor dem Ausbruch. Anders nach dem Abgang von Roland Assinger als Damenchef am 16. März. Selbst die singfreudigsten Vögelchen wussten nichts zu zwitschern. Was aber wohl nicht heißt, dass Sportdirektor Mario Stecher und Alpinchef Christian Mitter nicht intensiv auf der Suche waren.

Hannes Zöchling
Hannes Zöchling(Bild: GEPA)

Ein Name der kurz die Runde machte, war der von Andi Puelacher. Doch der Tiroler, zwischen 2014 und 2022 ÖSV-Herrenchef, soll auch in Zukunft mit dem deutschen Team um Emma Aicher und Lena Dürr arbeiten.

In den letzten Tagen wurde das Rauschen im Buschfunk aber rasch lauter und ein Name immer deutlicher zu hören: Hannes Zöchling. Der 46-jährige Niederösterreicher hat eine lange Geschichte im ÖSV. Zu Beginn seiner Trainerkarriere war der Absolvent der Skimittelschule in seiner Heimat Lilienfeld für die Fitness von Niki Hosp, Marlies Schild und Kathi Zettel verantwortlich. Später führte er Kathi Liensberger als Gruppentrainer – unter dem damaligen Damen-Chef Mitter – zu zwei WM-Goldenen in Cortina 2021 und dem Sieg im Slalomweltcup.

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Für Norwegens Technik-Damen zuständig
Zuletzt war Zöchling zwei Jahre für Norwegens Technik-Damen zuständig, durfte mit Thea Louise Stjernesund in Cortina über Silber im Olympia-Riesentorlauf jubeln. Ein Comeback beim ÖSV wäre auf jeden Fall ein Kurswechsel, gilt er doch als sehr emphatischer Coach. Spätestens bei den Staatsmeisterschaften nächste Woche auf der Reiteralm sollte die Katze dann aus dem Sack sein.

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