Neuer Damenchef? Ein Name ist deutlich zu hören

In den letzten Tagen wurde das Rauschen im Buschfunk aber rasch lauter und ein Name immer deutlicher zu hören: Hannes Zöchling. Der 46-jährige Niederösterreicher hat eine lange Geschichte im ÖSV. Zu Beginn seiner Trainerkarriere war der Absolvent der Skimittelschule in seiner Heimat Lilienfeld für die Fitness von Niki Hosp, Marlies Schild und Kathi Zettel verantwortlich. Später führte er Kathi Liensberger als Gruppentrainer – unter dem damaligen Damen-Chef Mitter – zu zwei WM-Goldenen in Cortina 2021 und dem Sieg im Slalomweltcup.