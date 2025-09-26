„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“

35 Jahre getrennt, jetzt vereint: Zwei Steirerinnen, die im Oktober 1990 in der Grazer Uniklinik als Babys vertauscht worden waren, haben endlich zueinandergefunden! Ein DNA-Test brachte nach jahrelangem Hoffen und Bangen die Gewissheit. Der „Krone“ schildern beide Familien erstmals ihre unglaubliche Geschichte – von vorsichtigen Annäherungsversuchen, den Tränen, dem Lachen und der unfassbaren Erkenntnis, dass ihr Gegenstück die ganze Zeit im Nachbarort lebte.
Donnerstagnachmittag, 13.50 Uhr. Seit Tagen ist Doris Grünwald, eine 35-jährige Angestellte aus der Oststeiermark, unruhig. Sie wartet auf ein Ergebnis, das ihr ganzes Leben verändern könnte. Das Handy läutet, der ersehnte Anruf ist da. Und damit das DNA-Ergebnis, das für zwei steirische Familien Schock und Freude zugleich bedeutet. Aber der Reihe nach...
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.