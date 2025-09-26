„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“

35 Jahre getrennt, jetzt vereint: Zwei Steirerinnen, die im Oktober 1990 in der Grazer Uniklinik als Babys vertauscht worden waren, haben endlich zueinandergefunden! Ein DNA-Test brachte nach jahrelangem Hoffen und Bangen die Gewissheit. Der „Krone“ schildern beide Familien erstmals ihre unglaubliche Geschichte – von vorsichtigen Annäherungsversuchen, den Tränen, dem Lachen und der unfassbaren Erkenntnis, dass ihr Gegenstück die ganze Zeit im Nachbarort lebte.