Bei Geburt verwechselt

„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“

Steiermark
26.09.2025 05:00
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit.
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit.(Bild: Jürgen Fuchs)

35 Jahre getrennt, jetzt vereint: Zwei Steirerinnen, die im Oktober 1990 in der Grazer Uniklinik als Babys vertauscht worden waren, haben endlich zueinandergefunden! Ein DNA-Test brachte nach jahrelangem Hoffen und Bangen die Gewissheit. Der „Krone“ schildern beide Familien erstmals ihre unglaubliche Geschichte – von vorsichtigen Annäherungsversuchen, den Tränen, dem Lachen und der unfassbaren Erkenntnis, dass ihr Gegenstück die ganze Zeit im Nachbarort lebte.

0 Kommentare

Donnerstagnachmittag, 13.50 Uhr. Seit Tagen ist Doris Grünwald, eine 35-jährige Angestellte aus der Oststeiermark, unruhig. Sie wartet auf ein Ergebnis, das ihr ganzes Leben verändern könnte. Das Handy läutet, der ersehnte Anruf ist da. Und damit das DNA-Ergebnis, das für zwei steirische Familien Schock und Freude zugleich bedeutet. Aber der Reihe nach...

Porträt von Barbara Winkler
Barbara Winkler
Steiermark

