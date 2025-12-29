Silberpreis sprengt die nächste Schallmauer

Zeitgleich verfehlte der Goldpreis in der Nacht zum Montag nur knapp ein Rekordhoch. Zeitweise wurde eine Feinunze bei 4.549,64 Dollar (3.859,88 Euro) gehandelt. Der Preis blieb damit knapp unter dem Rekordhoch bei 4.549,92 Dollar, das am Freitag erreicht worden war. Seit Beginn des Jahres legte der Goldpreis inzwischen um etwas mehr als 70 Prozent zu. Damit zählt Gold zu den besten Anlageklassen und steuert zudem auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu, als der Preis um 127 Prozent anzog.